Девід Бекхем засвітив свої численні татуювання на розкішній яхті з дружиною
Вікторія та Девід Бекхеми провели романтичні вихідні на Сардинії напередодні 25-ї річниці весілля. Подружжя помітили на борту яхти.
Про це пише Daily Mail.
Девід Бекхем поніжився під сонцем на Сардинії
Девід продемонстрував численні татуювання та результати своїх щоденних тренувань, роздягнувшись на яхті. Бекхем засмагав зі своєю дружиною Вікторією, яка була в солом’яному капелюсі. До пари приєднався середній син Ромео, який нещодавно розлучився зі своєю дівчиною Мією Ріган.
Бекхеми готуються відсвяткувати свою річницю срібного весілля 4 липня, через 25 років після одруження, у замку Латтреллстаун в Ірландії. Весілля вразила вартістю 750 000 фунтів стерлінгів. Пош і Бекс, як їх стали називати, сиділи на однакових тронах і одягли фіолетове вбрання.
Поруч із ними був старший син Бруклін, якому було лише шість місяців, квіткарки були одягнені як янголи, а торт увінчаний майже оголеною скульптурою молодят.
Девід і Вікторія вперше зустрілися в 1997 році, коли вона прийшла подивитися на нього на футбольний матч Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Девід Бекхем влаштувався "працювати" на короля. А раніше ми писали про книгу, яка розкриє всю правду про шлюб Девіда та Вікторії Бекхемів.
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