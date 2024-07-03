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Девід Бекхем засвітив свої численні татуювання на розкішній яхті з дружиною

3 липня 2024 12:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Девід Бекхем засвітив свої численні татуювання на розкішній яхті з дружиною
Футболіст Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Вікторія та Девід Бекхеми провели романтичні вихідні на Сардинії напередодні 25-ї річниці весілля. Подружжя помітили на борту яхти.

Про це пише Daily Mail.

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Девід продемонстрував численні татуювання та результати своїх щоденних тренувань, роздягнувшись на яхті. Бекхем засмагав зі своєю дружиною Вікторією, яка була в солом’яному капелюсі. До пари приєднався середній син Ромео, який нещодавно розлучився зі своєю дівчиною Мією Ріган.

 

Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: BACKGRID
Девід та Вікторія Бекхеми. Фото: BACKGRID

 

Девід Бекхем
Девід Бекхем. Фото: BACKGRID

 

Девід Бекхем з сином
Девід Бекхем з сином. Фото: BACKGRID

 

 

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем. Фото: BACKGRID

 

Девід Бекхем засвітив свої численні татуювання на розкішній яхті з дружиною - фото 5
Девід Бекхем на яхті. Фото: BACKGRID

 

Вікторія Бекхем на яхті
Вікторія Бекхем на яхті. Фото: BACKGRID

 

Девід Бекхем на відпочинку
Девід Бекхем на відпочинку. Фото: BACKGRID

 

Бекхеми готуються відсвяткувати свою річницю срібного весілля 4 липня, через 25 років після одруження, у замку Латтреллстаун в Ірландії. Весілля вразила вартістю 750 000 фунтів стерлінгів. Пош і Бекс, як їх стали називати, сиділи на однакових тронах і одягли фіолетове вбрання.

Поруч із ними був старший син Бруклін, якому було лише шість місяців, квіткарки були одягнені як янголи, а торт увінчаний майже оголеною скульптурою молодят.

Девід і Вікторія вперше зустрілися в 1997 році, коли вона прийшла подивитися на нього на футбольний матч Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Девід Бекхем влаштувався "працювати" на короля. А раніше ми писали про книгу, яка розкриє всю правду про шлюб Девіда та Вікторії Бекхемів.

Девід Бекхем Вікторія Бекхем закордонні зірки зіркова пара

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