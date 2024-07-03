Дэвид Бекхэм зажег свои многочисленные татуировки на роскошной яхте с женой

Дэвид Бекхэм засветил свои многочисленные татуировки на роскошной яхте с супругой
Виктория и Дэвид Бекхэм провели романтические выходные на Сардинии в канун 25-й годовщины свадьбы. Супруги были замечены на борту яхты.
Об этом пишет Daily Mail.
Дэвид Бекхэм понежился под солнцем на Сардинии
Дэвид продемонстрировал многочисленные татуировки и результаты своих ежедневных тренировок, раздевшись на яхте. Бекхэм загорал со своей супругой Викторией, которая была в соломенной шляпе. К паре присоединился сын Ромео, недавно расставшийся со своей девушкой Мией Риган.
Бекхэмы готовятся отпраздновать свою годовщину серебряной свадьбы 4 июля, через 25 лет после женитьбы, в замке Латтреллстаун в Ирландии. Свадьба поразила стоимостью 750 тысяч фунтов стерлингов. Пош и Бекс, как их стали называть, сидели на одинаковых тронах и надели фиолетовый наряд.
Рядом с ними был старший сын Бруклин, которому было всего шесть месяцев, цветочницы были одеты как ангелы, а торт увенчан почти обнаженной скульптурой молодоженов.
Дэвид и Виктория впервые встретились в 1997 году, когда она пришла посмотреть на него на футбольный матч Манчестер Юнайтед.
Напомним, Дэвид Бекхэм устроился "работать" на короля. А раньше мы писали о книге, которая откроет всю правду о браке Дэвида и Виктории Бекхэмов.
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