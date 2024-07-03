Дэвид Бекхэм зажег свои многочисленные татуировки на роскошной яхте с женой

Футболист Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Виктория и Дэвид Бекхэм провели романтические выходные на Сардинии в канун 25-й годовщины свадьбы. Супруги были замечены на борту яхты.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дэвид продемонстрировал многочисленные татуировки и результаты своих ежедневных тренировок, раздевшись на яхте. Бекхэм загорал со своей супругой Викторией, которая была в соломенной шляпе. К паре присоединился сын Ромео, недавно расставшийся со своей девушкой Мией Риган.

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: BACKGRID

Дэвид Бекхэм. Фото: BACKGRID

Дэвид Бекхэм с сыном. Фото: BACKGRID

Виктория Бекхэм. Фото: BACKGRID

Дэвид Бекхэм на яхте. Фото: BACKGRID

Виктория Бекхэм на яхте. Фото: BACKGRID

Дэвид Бекхэм на отдыхе. Фото: BACKGRID

Бекхэмы готовятся отпраздновать свою годовщину серебряной свадьбы 4 июля, через 25 лет после женитьбы, в замке Латтреллстаун в Ирландии. Свадьба поразила стоимостью 750 тысяч фунтов стерлингов. Пош и Бекс, как их стали называть, сидели на одинаковых тронах и надели фиолетовый наряд.

Рядом с ними был старший сын Бруклин, которому было всего шесть месяцев, цветочницы были одеты как ангелы, а торт увенчан почти обнаженной скульптурой молодоженов.

Дэвид и Виктория впервые встретились в 1997 году, когда она пришла посмотреть на него на футбольный матч Манчестер Юнайтед.

Напомним, Дэвид Бекхэм устроился "работать" на короля. А раньше мы писали о книге, которая откроет всю правду о браке Дэвида и Виктории Бекхэмов.