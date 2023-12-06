Диадема принцессы Дианы и платье "розовое золото": Кейт Миддлтон сияла на рождественском банкете
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сияла на рождественском дипломатическом приеме в Букингемском дворце. В сопровождении короля Чарльза, королевы Камиллы и принца Уэльского 41-летняя Кейт поразила выходом в розово-золотом платье Jenny Packham "Georgia" стоимостью примерно 5000 фунтов стерлингов, украшенным паетками.
Об этом пишет Daily Mail.
Сияющий выход Кейт Миддлтон в канун Рождества
Кейт объединила потрясающее бальное платье, которое она раньше надевала на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна в июне 2023 года, с повязкой Большого Креста Королевского Викторианского Ордена. Так же принцесса Уэльская примерила тиару Cambridge Lover's Knot с бриллиантами и жемчугом. Украшение когда-то принадлежало матери принца Уильяма, принцессе Диане.
Тиара, которая, по словам свекрови Кейт, была настолько тяжелой, что вызывала у нее головную боль, хранилась в сейфе в Букингемском дворце после смерти принцессы Дианы в 1997 году, прежде чем ее передали супруге Уильяма. Ее изготовили королевские ювелиры в 1914 году по личному дизайну королевы Марии из жемчуга и бриллиантов, которые уже были в собственности ее семьи.
По словам историка ювелирного искусства и писательницы Джози Гудбоди, королева Мария заказала ее, чтобы воспроизвести тиару ее бабушки, принцессы Августы, герцогини Кембриджской, начала 1800-х годов.
Название Lovers Knot происходит от бантов, проходящися вдоль тиары. Бант завязан сложным узлом, который трудно развязать — символизирует узы любви. Кейт впервые увидели в этом украшении в декабре 2015 года на ежегодном дипломатическом приеме в Букингемском дворце.
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