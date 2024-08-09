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ДіО.фільми можуть повернутися — чи заспіває знову Олійник з Дантесом

9 серпня 2024 22:46
Галина Войтенко - Редактор
Олійник може возз'єднатися з Дантесом — чи повернеться дует ДіО.фільми
Український співак Вадим Олійник на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Відомий український співак і музикант, колишній соліст гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник дав відверте інтерв’ю. В ньому популярний артист зізнався, чи може легендарний дует з Володимиром Дантесом повернутися знову на сцену.

Про це Вадим Олійник розповів в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Український виконавець висловив свою думку стосовно того, чи співатиме він знову колись в дуеті з Володимиром Дантесом. Вадим Олійник наголошує, що все можливо, але це залежить від пісні, можливостей і бажання з обох боків.

Интервью с Вадимом Олейником
Інтерв'ю з Вадимом Олійником. Фото: скриншот з YouTube

Тому український артист не каже на 100%, що гурт "ДіО.фільми" не повернеться в шоу-бізнес. 

"Враховуючи те, що у Володимира зараз своя сольна кар’єра, у мене теж своя кар’єра, я не бачу сенсу зараз нам співати, але можливо все буде. Це все залежить від пісні, від можливостей, від бажання. Я допускаю, що можливо це станеться, а можливо не станеться. Я не кажу на 100%, що цього не буде, тому що я не знаю", — пояснив Вадим Олійник.

Вадим Олійник і Володимир Дантес у гурті "ДіО.фільми"

Наприкінці 2008 року в українському шоу-бізнесі з’явився дует "ДіО.фільми", до складу якого увійшов Володимир Дантес і Вадим Олійник. Цей гурт виник після перемоги у легендарному шоу "Фабрика зірок" і випустив декілька пісень, які свого часу стали справжніми хітами.

Вадим Олейник и Владимир Дантес в составе группы "ДиО.фильмы"
Вадим Олійник і Володимир Дантес у складі гурту "ДіО.фільми". Фото: Spotify

Однак, навесні 2015 року Вадим Олійник і Володимир Дантес вирішили піти різними творчими шляхами, тому оголосили про розпад їхнього гурту. Зараз Дантес є успішним сольним виконавцем, а ось його колега по гурту "ДіО.фільми" — актором і ведучим

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Вадим Олійник зізнався, чи сварився він колись з Володимиром Дантесом. 

Раніше ми розповідали про те, що артист Вадим Олійник став свідком пожежі в одному з київських ТРЦ. 

Також ми повідомляли про те, що співак Вадим Олійник згадав залицяння з боку Філіпа Кіркорова. 

Володимир Дантес шоу-бізнес Вадим Олійник ДіО.фільми

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