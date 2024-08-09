Олейник может воссоединиться с Дантесом — вернется ли дуэт ДиО.фильмы

Украинский певец Вадим Олейник на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец и музыкант, бывший солист группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник дал откровенное интервью. В нем популярный артист признался, может ли легендарный дуэт с Владимиром Дантесом вернуться снова на сцену.

Об этом Вадим Олейник рассказал в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Украинский исполнитель выразил свое мнение касательно того, будет ли он снова когда-то в дуэте с Владимиром Дантесом. Вадим Олейник подчеркивает, что все возможно, но это зависит от песни, возможностей и желания с обеих сторон.

Интервью с Вадимом Олейником. Фото: скриншот с YouTube

Поэтому украинский артист не говорит на 100%, что группа "ДиО.фильмы" не вернется в шоу-бизнес.

"Учитывая то, что у Владимира сейчас своя сольная карьера, у меня тоже своя карьера, я не вижу смысла сейчас нам петь, но, возможно, все будет. Это все зависит от песни, от возможностей, от желания. Я допускаю, что, возможно, это произойдет, а возможно не произойдет. Я не говорю на 100%, что этого не будет, потому что я не знаю", — объяснил Вадим Олейник.

Вадим Олейник и Владимир Дантес в группе "ДиО.фильмы"

В конце 2008 года в украинском шоу-бизнесе появился дуэт "ДиО.фильмы", в состав которого вошли Владимир Дантес и Вадим Олейник. Эта группа возникла после победы в легендарном шоу "Фабрика звезд" и выпустила несколько песен, которые в свое время стали настоящими хитами.

Вадим Олейник и Владимир Дантес в составе группы "ДиО.фильмы". Фото: Spotify

Однако, весной 2015 года Вадим Олейник и Владимир Дантес решили пойти по разным творческим путям, поэтому объявили о распаде их группы. Сейчас Дантес является успешным сольным исполнителем, а вот его коллега по группе "ДиО.фильмы" — актером и ведущим.

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