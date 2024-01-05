Детский рисунок королевы Елизаветы II выставили на аукцион

Покойная королева Елизавета II. Фото: facebook/The Royal Family

Простенький рисунок красным карандашом, который нарисовала в детстве покойная королева Елизавета II, выставили на аукцион. Вместе с ним продается и письмо ее матери известному драматургу.

Об этом пишет издание People.

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Рисунок покойной королевы Елизаветы II выставили на аукцион

Покойная королева в детстве была выразительной маленькой девочкой. Сейчас часть ее юных произведений выставлена на продажу.

На аукцион добавили рисунок, который будущая королева создала в начале 30-х годов, когда ей было от 4 до 6 лет. На бумаге изображено красным карандашом новое здание детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне. Рисунок был послан вместе с письмом королевы-матери к драматургу Дж. М. Барри. Он был другом королевской семьи и наиболее известен миру, как создатель "Питера Пена".

Рисунок красным карандашом, который, как полагают, принадлежит королеве Елизавете II. Фото: RR AUCTION

Мать покойной королевы описала рисунок, как "очень плохой".

"Мой милый сэр Джеймс, мне очень жаль, что я не знала, что вы сегодня выступаете с речью, я поспешно отправляю это. Елизавета настояла на том, чтобы построить крышу с большим количеством маленьких окон для горничных", — написала герцогиня Йоркская драматургу.

Тогда маленькая принцесса Елизавета II хотела приобщиться к благотворительности и нарисовала свое видение будущей больницы. Она с юных лет стремилась быть полезной.

Письмо королевы-матери Дж. М. Барри, который сейчас продается на аукционе. Фото: RR AUCTION

Этот рисунок и письмо должен был остаться в пределах личной переписки и герцогиня Йорска очень просила "не позволять прессе фотографировать это".

Рисунок Елизаветы II и письмо ее матери продаются, как лот в рамках аукциона RR, который начался 15 декабря 2023 года и закончится 10 января. В настоящее время ставка составляет 1210 долларов.

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