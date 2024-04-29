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Діва у золотому — Ніколь Кідман приголомшила вишуканим виходом із зірковим чоловіком

29 квітня 2024 07:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Діва у золотому — Ніколь Кідман приголомшила вишуканим виходом із зірковим чоловіком
Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі відбулася 49-та щорічна церемонія вручення премії AFI Life Achievement Award. На церемонії нагородили Ніколь Кідман за її визначні досягнення у кар'єрі.

Про це пише Daily Mail.

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Ніколь з'явилася на заході у золотій сукні Balenciaga зі шлейфом та чорних гостроносих туфлях на високих підборах. Її образ доповнили золотий годинник та прикраси. Підтримати Ніколь прийшли її близькі родичі, включаючи чоловіка актриси Кіта Урбана та їхніх спільних дочок, 15-річну Сандей Роуз та 13-річну Фейт Маргарет.

 

Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном, сестрою та доньками на червоній доріжці
Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном, сестрою та доньками. Фото: Reuters

 

Акторка Ніколь Кідман отримала премію
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

 

Акторка Ніколь Кідман на сцені церемонії
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

 

Акторка Ніколь Кідман у золотому вбранні
Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

 

Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном на врученні премії
Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном. Фото: Reuters

 

Кіт не забув публічно привітати дружину у соцмережах.

"Кохана, я так тобою пишаюся. Оскільки мене можуть порахувати упередженим, замість мене все скаже список попередніх лауреатів", — написав музикант і перерахував усіх, кому Американський інститут кіно присуджував ту саму премію.

Серед інших, це Альфред Хічкок, Елізабет Тейлор, Стівен Спілберг та Меріл Стріп.

Саме Меріл вручила Кідман нагороду перед повною залою запрошених гостей.

Сама Ніколь подякувала всім за підтримку: "Ця 14-річна дівчинка навіть не уявляла, з якими талановитими людьми вона має працювати і скільки різних персонажів їй судилося зіграти...Я дуже зворушена всієї тієї підтримкою, яку я отримую".

Нагадаємо, Ніколь Кідман вразила відвертим виходом на червоній доріжці. А раніше Кеті Перрі здивувала яскравим образом на музичній премії.  

Ніколь Кідман
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