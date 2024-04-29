Діва у золотому — Ніколь Кідман приголомшила вишуканим виходом із зірковим чоловіком

Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном. Фото: Reuters

У театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі відбулася 49-та щорічна церемонія вручення премії AFI Life Achievement Award. На церемонії нагородили Ніколь Кідман за її визначні досягнення у кар'єрі.

Про це пише Daily Mail.

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Ніколь з'явилася на заході у золотій сукні Balenciaga зі шлейфом та чорних гостроносих туфлях на високих підборах. Її образ доповнили золотий годинник та прикраси. Підтримати Ніколь прийшли її близькі родичі, включаючи чоловіка актриси Кіта Урбана та їхніх спільних дочок, 15-річну Сандей Роуз та 13-річну Фейт Маргарет.

Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном, сестрою та доньками. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман. Фото: Reuters

Акторка Ніколь Кідман з чоловіком Кітом Урбаном. Фото: Reuters

Кіт не забув публічно привітати дружину у соцмережах.

"Кохана, я так тобою пишаюся. Оскільки мене можуть порахувати упередженим, замість мене все скаже список попередніх лауреатів", — написав музикант і перерахував усіх, кому Американський інститут кіно присуджував ту саму премію.

Серед інших, це Альфред Хічкок, Елізабет Тейлор, Стівен Спілберг та Меріл Стріп.

Саме Меріл вручила Кідман нагороду перед повною залою запрошених гостей.

Сама Ніколь подякувала всім за підтримку: "Ця 14-річна дівчинка навіть не уявляла, з якими талановитими людьми вона має працювати і скільки різних персонажів їй судилося зіграти...Я дуже зворушена всієї тієї підтримкою, яку я отримую".

Нагадаємо, Ніколь Кідман вразила відвертим виходом на червоній доріжці. А раніше Кеті Перрі здивувала яскравим образом на музичній премії.