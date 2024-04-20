Зірка "Аватара" виставила на продаж казковий маєток по сусідству з Ніколь Кідман

Акторка Зої Солдана. Фото: Reuters

Акторка Зої Салдана на продаж виставила свій будинок у Беверлі-Хіллз, який вона купила у Кімори Лі Сіммонс у 2016 році, за 14,5 мільйонів доларів. 45-річна актриса отримає прибуток у розмірі близько 6 мільйонів доларів, якщо резиденцію продадуть.

Про це пише Daily Mail.

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Зої Солдана продає маєток із басейном та п'ятьма спальнями

Салдана купила будинок із п’ятьма спальнями та сімома ванними кімнатами за 8,7 мільйона доларів. Майно може похвалитися басейном, тенісним кортом, домашнім кінотеатром і тренажерним залом. У закритому районі також є будинки у Адель, Пенелопи Крус, Ніколь Кідман і Дженніфер Лоуренс.

Акторка Зої Солдана продає будинок. Фото: Douglas Elliman

Акторка Зої Солдана продає будинок. Фото: Douglas Elliman

Акторка Зої Солдана продає будинок. Фото: Douglas Elliman

Акторка Зої Солдана продає будинок. Фото: Douglas Elliman

Акторка Зої Солдана продає будинок. Фото: Douglas Elliman

Акторка Зої Солдана продає будинок. Фото: Douglas Elliman

Акторка Зої Солдана продає будинок. Фото: Douglas Elliman

Акторка Зої Солдана продає будинок. Фото: Douglas Elliman

Акторка Зої Солдана продає будинок. Фото: Douglas Elliman

Зої одружена з письменником і режисером Марко Перего, який родом із Італії. Вони одружені з 2013 року і є батьками синів Сай і Боуї, дев'ять років, і Дзен, сім років.

До речі, актор Марк Волберг очолив рейтинг зірок, які найдорожче продали будинки. Зірка отримав прибуток у 46,7 мільйона доларів, продавши свій маєток у Беверлі-Парку, Південна Каліфорнія, за 55 мільйонів доларів.

Актор Бред Пітт мав прибуток у розмірі 31,3 мільйона доларів, продавши свій комплекс Los Feliz у Лос-Анджелесі. Серед інших зірок, які вирішили попрощатися з розкішними маєтками, були співачки Дженніфер Лопес і Селін Діон, колишнє подружжя Джо Джонас і Софі Тернер, а також комік Тревор Ноа.

Нагадаємо, мільярдерка Кайлі Дженнер закінчує будувати бункер. А Каньє Вест продає будинок, який хотів переробити у бомбосховище.