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Дива в золотом — Николь Кидман ошеломила изысканным выходом со звездным супругом

29 апреля 2024 07:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дева в золотом — Николь Кидман ошеломила изысканным выходом со звездным мужем
Актриса Николь Кидман с супругом Китом Урбаном. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В театре "Долби" в Лос-Анджелесе состоялась 49-я ежегодная церемония вручения премии AFI Life Achievement Award. На церемонии наградили Николь Кидман за выдающиеся достижения в карьере.

Об этом пишет Daily Mail.

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Николь появилась на красной дорожке в платье Balenciaga со шлейфом и черных остроносых туфлях на высоком каблуке. Ее образ дополнили золотые часы и украшения. Поддержать Николь пришли ее близкие родственники, включая супруга актрисы Кита Урбана и их общих дочерей, 15-летнюю Сандей Роуз и 13-летнюю Фейт Маргарет.

 

Актриса Николь Кидман с мужем Китом Урбаном, сестрой и дочерьми на красной дорожке
Актриса Николь Кидман с супругом Китом Урбаном, сестрой и дочерьми. Фото: Reuters

 

Актриса Николь Кидман получила премию
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

Актриса Николь Кидман на сцене церемонии.
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

Актриса Николь Кидман в золотом наряде
Актриса Николь Кидман. Фото: Reuters

 

Актриса Николь Кидман с мужем Китом Урбаном на вручении премии
Актриса Николь Кидман с супругом Китом Урбаном. Фото: Reuters

 

Кит не забыл публично поздравить супругу в соцсетях.

"Любимая, я так тобой горжусь. Поскольку меня могут посчитать пристрастным, вместо меня все скажет список предыдущих лауреатов", — написал музыкант и перечислил всех, кому Американский институт кино присуждал ту же премию.

Среди других Альфред Хичкок, Элизабет Тейлор, Стивен Спилберг и Мерил Стрип.

Именно Мэрил вручила Кидман награду перед полным залом приглашенных гостей.

Сама Николь поблагодарила всех за поддержку: "Эта 14-летняя девочка даже не представляла, с какими талантливыми людьми она должна работать и сколько разных персонажей ей суждено было сыграть...Я очень тронута всей той поддержкой, которую я получаю".

Напомним, Николь Кидман поразила откровенным выходом на красной дорожке. А раньше Кэти Перри удивила ярким образом на музыкальной премии.

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