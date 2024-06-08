Дівчина Ді Капріо відзначила 26-річчя у райському куточку
7 червня топ-моделі Вітторії Черетті виповнилося 26 років. Напередодні кохана Леонардо Ді Капріо опублікувала допис, присвячений дню народження. У коментарях під фото не обійшлося без жартів з приводу швидкого розставання пари, адже відомо, що 49-річний актор вважає за краще зустрічатися виключно з моделями не старшими за 25 років.
Фоловери відзначились своїми думками у Instagram.
Дівчина Ді Капріо у райському куточку відзначила день народження
Черетті поділилася серією фото з відпустки, присвяченої її дню народження. На знімках модель позує на тлі заходу сонця і показує кілька різних образів у купальнику, сукні та джинсах.
У коментарях замість привітань із днем народження користувачі просять Вітторію "бути обережною", адже вона "перетнула" віковий рубіж, який віддає перевагу її бойфренду. Вітторії не подобається така увага, і вона видаляє більшість коментарів.
"А Лео взагалі знає про день народження?", "Ти виглядаєш приголомшливо, але він ніколи не одружується з тобою", — пише один із користувачів.
Про роман Ді Капріо та моделі Вітторії Черетті стало відомо у травні минулого року, коли вони були помічені разом у Каннах. Навесні цього року пару запідозрили у заручинах, коли модель з'явилася на публіці з обручкою.
З 2020 року Вітторія одружена з діджеєм Маттео Міллері, відомим під псевдонімом Anyma. Пара розлучилася у червні минулого року, якраз під час початку роману моделі з Ді Капріо, але ще не оформила розлучення офіційно.
Нагадаємо, дівчина Ді Капріо вразила відвертим образом на вечірці. А раніше Ді Капріо змінився до невпізнаваності для нової ролі.
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