Дівчина Ді Капріо відзначила 26-річчя у райському куточку

Модель Вітторія Черетті. Фото: instagram.com/vittoria/

7 червня топ-моделі Вітторії Черетті виповнилося 26 років. Напередодні кохана Леонардо Ді Капріо опублікувала допис, присвячений дню народження. У коментарях під фото не обійшлося без жартів з приводу швидкого розставання пари, адже відомо, що 49-річний актор вважає за краще зустрічатися виключно з моделями не старшими за 25 років.

Фоловери відзначились своїми думками у Instagram.

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Черетті поділилася серією фото з відпустки, присвяченої її дню народження. На знімках модель позує на тлі заходу сонця і показує кілька різних образів у купальнику, сукні та джинсах.

Модель Вітторія Черетті відзначила день народження. Фото: instagram.com/vittoria/

Модель Вітторія Черетті відзначила день народження. Фото: instagram.com/vittoria/

Модель Вітторія Черетті відзначила день народження. Фото: instagram.com/vittoria/

Модель Вітторія Черетті відзначила день народження. Фото: instagram.com/vittoria/

Модель Вітторія Черетті відзначила день народження. Фото: instagram.com/vittoria/

Модель Вітторія Черетті відзначила день народження. Фото: instagram.com/vittoria/

У коментарях замість привітань із днем ​​народження користувачі просять Вітторію "бути обережною", адже вона "перетнула" віковий рубіж, який віддає перевагу її бойфренду. Вітторії не подобається така увага, і вона видаляє більшість коментарів.

"А Лео взагалі знає про день народження?", "Ти виглядаєш приголомшливо, але він ніколи не одружується з тобою", — пише один із користувачів.

Про роман Ді Капріо та моделі Вітторії Черетті стало відомо у травні минулого року, коли вони були помічені разом у Каннах. Навесні цього року пару запідозрили у заручинах, коли модель з'явилася на публіці з обручкою.

З 2020 року Вітторія одружена з діджеєм Маттео Міллері, відомим під псевдонімом Anyma. Пара розлучилася у червні минулого року, якраз під час початку роману моделі з Ді Капріо, але ще не оформила розлучення офіційно.

Нагадаємо, дівчина Ді Капріо вразила відвертим образом на вечірці. А раніше Ді Капріо змінився до невпізнаваності для нової ролі.