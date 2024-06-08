Девушка Ди Каприо отметила 26-летие в райском уголке

Модель Виттория Черетти. Фото: instagram.com/vittoria/

7 июня топ-модели Виттории Черетти исполнилось 26 лет. Накануне любимая Леонардо Ди Каприо опубликовала пост священный дню рождения. В комментариях под фото не обошлось без шуток по поводу быстрого расставания пары, ведь известно, что 49-летний актер предпочитает встречаться исключительно с моделями не старше 25 лет.

Фоловеры отметились своими мыслями в Instagram.

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Черетти поделилась серией фото из отпуска, посвященного ее дню рождения. На снимках модель позирует на фоне заката и показывает несколько разных образов в купальнике, платье и джинсах.

Модель Виттория Черетти отметила день 26-летие. Фото: instagram.com/vittoria/

Модель Виттория Черетти отметила день 26-летие. Фото: instagram.com/vittoria/

Модель Виттория Черетти отметила день 26-летие. Фото: instagram.com/vittoria/

Модель Виттория Черетти отметила день 26-летие. Фото: instagram.com/vittoria/

Модель Виттория Черетти отметила день 26-летие. Фото: instagram.com/vittoria/

Модель Виттория Черетти отметила день 26-летие. Фото: instagram.com/vittoria/

В комментариях вместо поздравлений с днем ​​рождения пользователи просят Витторию быть "осторожной", ведь она "пересекла" возрастной рубеж, который предпочитает ее бойфренд. Виттории не нравится такое внимание, и она удаляет большинство комментариев.

"А Лео вообще знает о дне рождения?", "Ты выглядишь потрясающе, но он никогда не женится на тебе", — пишет один из пользователей.

О романе Ди Каприо и модели Виттории Черетти стало известно в мае прошлого года, когда они были замечены вместе в Каннах. Весной этого года пару заподозрили в помолвке, когда модель появилась на публике с обручальным кольцом.

С 2020 года Виттория замужем за ди-джеем Маттео Миллери, известным под псевдонимом Anyma. Пара развелась в июне прошлого года, как раз во время начала романа модели с Ди Каприо, но еще не оформила развод официально.

Напомним, девушка Ди Каприо поразила откровенным образом на вечеринке. А раньше Ди Каприо изменился до неузнаваемости для новой роли.