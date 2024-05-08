Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наречена Ді Капріо прийшла на вечірку у прозорому вбранні без білизни arrow

Наречена Ді Капріо прийшла на вечірку у прозорому вбранні без білизни

8 травня 2024 13:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Наречена Ді Капріо прийшла на вечірку у прозорому вбранні без білизни
Модель Віторія Черетті. Фото: instagram.com/vittoria/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дівчина американського актора Леонардо Ді Капріо італійська модель Вітторія Черетті була помічена на двох різних вечірках у Нью-Йорку після відвідування зіркового Met Gala. 25-річна модель привернула увагу, коли вона без бюстгальтера в топі прибула на вечірку FWRD & Revolve, яку організувала 31-річна реперка Карді Бі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Сміливий образ Вітторії Черетті

Хоча Вітторія була помічена з 49-річним актором на вихідних, він не супроводжував її на жодну вечірку. Красуня поєднала вишукану водолазку, під якою не було бюстгальтеру з пишною чорною міні-спідницею. Пізніше ввечері Вітторію помітили, коли вона прибула на 10-ту щорічну вечірку Met Gala Річі Аківи "The After".

 

Модель Віторія Черетті. Фото: BACKGRID
Модель Віторія Черетті. Фото: BACKGRID

 

Модель Віторія Черетті. Фото: Shutterstock
Модель Віторія Черетті. Фото: Shutterstock

Вітторія та Леонардо були вперше помічені після його роману з 28-річною Джіджі Хадід. Вітторія розлучилася з Маттео Міллері; вони одружилися в червні 2020 року.

Леонардо Ді Капріо зустрічався з Камілою Морроне п’ять років, перш ніж розбігтися у 2022 році, лише через кілька місяців після того, як їй виповнилося 25 років. Їхній розрив зміцнив образ Леонардо, згідно з яким він ніколи публічно не зустрічається з жінками старше 25 років.

Каміла та Леонардо були у стосунках з 2017 по 2022 рік. Вони вперше зустрілися в 2008 році, коли їй було 12 років, тому що її мама Лусіла Сола була в стосунках з Аль Пачіно, його другом.

Нагадаємо, майбутня невістка Шварценеггера позувала у відвертій фотосесії. А Вітторія Черетті вийшла на подіум на модному показі.

фото
Леонардо Ді Капріо
закордонні зірки
зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку