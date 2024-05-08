Наречена Ді Капріо прийшла на вечірку у прозорому вбранні без білизни

Модель Віторія Черетті. Фото: instagram.com/vittoria/

Дівчина американського актора Леонардо Ді Капріо італійська модель Вітторія Черетті була помічена на двох різних вечірках у Нью-Йорку після відвідування зіркового Met Gala. 25-річна модель привернула увагу, коли вона без бюстгальтера в топі прибула на вечірку FWRD & Revolve, яку організувала 31-річна реперка Карді Бі.

Про це пише Daily Mail.

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Хоча Вітторія була помічена з 49-річним актором на вихідних, він не супроводжував її на жодну вечірку. Красуня поєднала вишукану водолазку, під якою не було бюстгальтеру з пишною чорною міні-спідницею. Пізніше ввечері Вітторію помітили, коли вона прибула на 10-ту щорічну вечірку Met Gala Річі Аківи "The After".

Модель Віторія Черетті. Фото: BACKGRID

Модель Віторія Черетті. Фото: Shutterstock

Вітторія та Леонардо були вперше помічені після його роману з 28-річною Джіджі Хадід. Вітторія розлучилася з Маттео Міллері; вони одружилися в червні 2020 року.

Леонардо Ді Капріо зустрічався з Камілою Морроне п’ять років, перш ніж розбігтися у 2022 році, лише через кілька місяців після того, як їй виповнилося 25 років. Їхній розрив зміцнив образ Леонардо, згідно з яким він ніколи публічно не зустрічається з жінками старше 25 років.

Каміла та Леонардо були у стосунках з 2017 по 2022 рік. Вони вперше зустрілися в 2008 році, коли їй було 12 років, тому що її мама Лусіла Сола була в стосунках з Аль Пачіно, його другом.

Нагадаємо, майбутня невістка Шварценеггера позувала у відвертій фотосесії. А Вітторія Черетті вийшла на подіум на модному показі.