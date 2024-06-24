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Дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак вперше відповіла на чутки про їх розрив

24 червня 2024 19:45
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кохана ексчоловіка Ані Лорак про розрив — відомі деталі
Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу та його кохана модель Анастасія. Фото: Instagram/anastasija_foxy2
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська модель Анастасія Фоксі вперше відповіла про свої стосунки із бізнесменом та колишнім Ані Лорак — Муратом Налчаджиоглу. Пара почала зустрічатися наприкінці 2023 року.

Про це вона написала у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Вони разом зустрічали Новий рік та літали на відпочинок та навіть завели домашнього улюбленця. Однак на початку червня закохані видалили один одного із соцмереж та перестали виставляти спільні світлини.

Українці поцікавились у Фоксі, що стало причиною розриву їх стосунків. Дівчина відповіла, що не хоче більше виносити особисте життя на публіку.

"Хто сказав, що ми розійшлися? Наші стосунки перейшли на новий рівень. Просто більше я не хочу ділитися особистим, окрім гарних фото. Фото вирішила залишити. Усе інше — ваша фантазія", — відповіла Анастасія.

Вона заявила про те, що всі підозри шанувальників — це просто прояв емоції і її коханому подобається її характер.

Дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак вперше відповіла на чутки про їх розрив - фото 1
Публікація моделі Анастасії Фоксі. Фото: Instagram/anastasija_foxy2
Дівчина колишнього чоловіка Ані Лорак вперше відповіла на чутки про їх розрив - фото 2
Публікація моделі Анастасії Фоксі. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Нагадаємо, раніше ми писали, як музичні виконавці Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян відсвяткували річницю весілля. А також колишній чоловік Ані Лорак  зворушливо привітав їх спільну доньку.

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