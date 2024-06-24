Возлюбленная эксчеловика Ани Лорак о разрыве — известные детали

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и его любимая модель Анастасия. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Украинская модель Анастасия Фокси впервые ответила о своих отношениях с бизнесменом и бывшим Ани Лорак — Муратом Налчаджиоглу. Пара начала встречаться в конце 2023 года.

Об этом она написала в Stories на своей странице Instagram.

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Они вместе встречали Новый год и летали на отдых, и даже завели домашнего питомца. Однако в начале июня влюбленные удалили друг друга из соцсетей и перестали выставлять общие фотографии.

Украинцы поинтересовались у Фокси, что стало причиной разрыва их отношений. Девушка ответила, что не хочет больше выносить личную жизнь на публику.

"Кто сказал, что мы разошлись? Наши отношения перешли на новый уровень. Просто больше я не хочу делиться личным, кроме хороших фото. Фото решила оставить. Все остальное – ваша фантазия", — ответила Анастасия.

Она заявила о том, что все подозрения поклонников — это просто проявление эмоции и ее любимому нравится ее характер.

Публикация модели Анастасии Фокси. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Публикация модели Анастасии Фокси. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Напомним, ранее мы писали, как музыкальные исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отпраздновали годовщину свадьбы . А также бывший муж Ани Лорак трогательно поздравил их общую дочь.