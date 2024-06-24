Возлюбленная эксчеловика Ани Лорак о разрыве — известные детали

Девушка бывшего мужа Ани Лорак впервые ответила на слухи об их разрыве
Украинская модель Анастасия Фокси впервые ответила о своих отношениях с бизнесменом и бывшим Ани Лорак — Муратом Налчаджиоглу. Пара начала встречаться в конце 2023 года.
Об этом она написала в Stories на своей странице Instagram.
Подробности романа экс-мужа Ани Лорак
Они вместе встречали Новый год и летали на отдых, и даже завели домашнего питомца. Однако в начале июня влюбленные удалили друг друга из соцсетей и перестали выставлять общие фотографии.
Украинцы поинтересовались у Фокси, что стало причиной разрыва их отношений. Девушка ответила, что не хочет больше выносить личную жизнь на публику.
"Кто сказал, что мы разошлись? Наши отношения перешли на новый уровень. Просто больше я не хочу делиться личным, кроме хороших фото. Фото решила оставить. Все остальное – ваша фантазия", — ответила Анастасия.
Она заявила о том, что все подозрения поклонников — это просто проявление эмоции и ее любимому нравится ее характер.
Напомним, ранее мы писали, как музыкальные исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отпраздновали годовщину свадьбы . А также бывший муж Ани Лорак трогательно поздравил их общую дочь.
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