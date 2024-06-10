Ексчоловік Лорак привітав їх спільну доньку із днем народження — фото

Колишній чоловік Лорак привітав їх спільну доньку зі святом
Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак та підприємець Мурат Налкакіоглу показав їх спільну доньку Софію. Він зворушливо привітав підрослу дівчинку із днем народження.
Про це він написав у Stories на своїй сторінці Instagram.
Ексчоловік Лорак показав їх спільну доньку
З нагоди дня народження бізнесмен опублікував фото підрослої донечки Соні у своїх сторіз. Дівчинці дев'ятого червня виповнилося 13 років.
На фото донька Лорак та Налкакіоглу позує у світлій сорочці із чорним корсетом та краваткою. Образ дівчинка доповнила стрілками та темним манікюром.
"З днем народження! Люблю!" — звернувся до донечки Мурат.
Нагадаємо, співачка Ані Лорак та Мурат Налкакіоглу прожили у шлюбі більше десяти років та розлучилися у 2019 році. Донька пари зараз проживає разом із мамою-зрадницею у Москві та приїжджає у гості до тата в Київ. Співачка після початку повномасштабного вторгнення РФ залишилась працювати в країні-агресорці.
Раніше, ми писали про те, що співачка Оля Цибульська зізналася, чи вдалося їй повернути на довоєнний рівень свої доходи. А також співачка Аліна Гросу розповіла шанувальникам про те, чим зараз займається у США.
Читайте Новини.LIVE!