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Колишній чоловік Лорак привітав їх спільну доньку зі святом

10 червня 2024 17:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ексчоловік Лорак привітав їх спільну доньку із днем народження — фото
Підприємець Мурат Налчаджиоглу. Фото: instagram.com/muratnalca/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак та підприємець Мурат Налкакіоглу показав їх спільну доньку Софію. Він зворушливо привітав підрослу дівчинку із днем народження.

Про це він написав у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Ексчоловік Лорак показав їх спільну доньку

З нагоди дня народження бізнесмен опублікував фото підрослої донечки Соні у своїх сторіз. Дівчинці дев'ятого червня виповнилося 13 років.

Колишній чоловік Лорак привітав їх спільну доньку зі святом - фото 1
Підприємець Мурат Налчаджиоглу з донькою Софією. Фото: instagram.com/muratnalca/

На фото донька Лорак та Налкакіоглу позує у світлій сорочці із чорним корсетом та краваткою. Образ дівчинка доповнила стрілками та темним манікюром.

"З днем народження! Люблю!" — звернувся до донечки Мурат.

Колишній чоловік Лорак привітав їх спільну доньку зі святом - фото 1
Підприємець Мурат Налчаджиоглу привітав доньку Софію. Фото: instagram.com/muratnalca/

Нагадаємо, співачка Ані Лорак та Мурат Налкакіоглу прожили у шлюбі більше десяти років та розлучилися у 2019 році. Донька пари зараз проживає разом із мамою-зрадницею у Москві та приїжджає у гості до тата в Київ. Співачка після початку повномасштабного вторгнення РФ залишилась працювати в країні-агресорці.

Раніше, ми писали про те, що співачка Оля Цибульська зізналася, чи вдалося їй повернути на довоєнний рівень свої доходи. А також співачка Аліна Гросу розповіла шанувальникам про те, чим зараз займається у США.

Мурат Налчаджиоглу
закордонні зірки
зрада
Росія
Ані Лорак
день народження

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