Ексчоловік Лорак привітав їх спільну доньку із днем народження — фото

Підприємець Мурат Налчаджиоглу. Фото: instagram.com/muratnalca/

Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак та підприємець Мурат Налкакіоглу показав їх спільну доньку Софію. Він зворушливо привітав підрослу дівчинку із днем народження.

Про це він написав у Stories на своїй сторінці Instagram.

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З нагоди дня народження бізнесмен опублікував фото підрослої донечки Соні у своїх сторіз. Дівчинці дев'ятого червня виповнилося 13 років.

Підприємець Мурат Налчаджиоглу з донькою Софією. Фото: instagram.com/muratnalca/

На фото донька Лорак та Налкакіоглу позує у світлій сорочці із чорним корсетом та краваткою. Образ дівчинка доповнила стрілками та темним манікюром.

"З днем народження! Люблю!" — звернувся до донечки Мурат.

Підприємець Мурат Налчаджиоглу привітав доньку Софію. Фото: instagram.com/muratnalca/

Нагадаємо, співачка Ані Лорак та Мурат Налкакіоглу прожили у шлюбі більше десяти років та розлучилися у 2019 році. Донька пари зараз проживає разом із мамою-зрадницею у Москві та приїжджає у гості до тата в Київ. Співачка після початку повномасштабного вторгнення РФ залишилась працювати в країні-агресорці.

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