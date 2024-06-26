Дівчина з обкладинки — Квіткова знялась у стильній фотосесії для Cosmopolitan
Блогерка Даша Квіткова прикрасила обкладинку українського Cosmopolitan. Зірка розповіла про ставлення до власної зовнішності та особисте життя.
Про це пише Cosmopolitan.
Даша Квіткова знялась на тлі хмарочосів
Блогерка зізналася, що останнім часом змінилось її оточення. А ще до повномасштабного вторгнення її син Левчик деякий час розмовляв російською мовою.
"Якщо бути точніше, він на той момент вимовляв два слова — "да" і "папа". З початком повномасштабної війни ми з Нікітою прикладом почали його перевчати говорити українською. Він зараз каже вже "тато", розмовляє повністю українською і взагалі не знає російських слів. І ми цим дуже пишаємось, він справжній україномовний хлопчик без суржику", — говорить Квіткова.
Зірка радить іншим дівчатам знайти мотивацію прийти до здорового способу життя.
"Мотивацією можете бути ви самі або інші люди, не важливо, головне — її знайти й робити все через дисципліну. Іноді треба пересилити себе, не здаючись, не опускаючи руки, дійти до своєї цілі та мети. Саме тому в мене є дві традиції: кожен ранок я доначу і після цього йду в тренажерний зал, вивільняти всю негативну енергію через спорт", — порадила Даша.
За словами Даші, вона дозволила собі бути собою.
"Я не ідеальна, можу комусь не подобатись, і це абсолютно окей. Але є і ті люди, які, навпаки, надихаються якимись моїми вчинками, думками, рисами характеру, і це також дуже круто. Я просто дозволила собі бути Дашею. Дашею такою, якою вона є, яку знають мої близькі, моя мама і яку знає сама Даша", — додала вона.
Блогерка відповіла, чи вільне її серце.
"Насправді в мене нічого не змінилося після розлучення. Мені дуже приємна увага з боку чоловіків, дуже приємні квіти — я, як і багато дівчат, обожнюю їх. Я приймаю таку увагу з великою подякою. Але зараз моє серце вільне, і я щаслива", — відповіла зірка.
Нагадаємо, Даша Квіткова відреагувала на плітки про роман з відомим бізнесменом. А раніше ми писали, як збірна України з футболу "допомогла" Даші реалізувати мрію її мами.
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