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Дівчина з обкладинки — Квіткова знялась у стильній фотосесії для Cosmopolitan

26 червня 2024 06:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Квіткова знялась у стильній фотосесії для Cosmopolitan
Блогерка Даша Квіткова. Фото: cosmo.com.ua
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Блогерка Даша Квіткова прикрасила обкладинку українського Cosmopolitan. Зірка розповіла про ставлення до власної зовнішності та особисте життя.

Про це пише Cosmopolitan.

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Блогерка зізналася, що останнім часом змінилось її оточення. А ще до повномасштабного вторгнення її син Левчик деякий час розмовляв російською мовою.

 

Блогерка Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова. Фото: cosmo.com.ua

 

Блогерка Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова. Фото: cosmo.com.ua

 

Блогерка Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова. Фото: cosmo.com.ua

 

Блогерка Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова. Фото: cosmo.com.ua

 

Блогерка Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова. Фото: cosmo.com.ua

 

"Якщо бути точніше, він на той момент вимовляв два слова — "да" і "папа". З початком повномасштабної війни ми з Нікітою прикладом почали його перевчати говорити українською. Він зараз каже вже "тато", розмовляє повністю українською і взагалі не знає російських слів. І ми цим дуже пишаємось, він справжній україномовний хлопчик без суржику", — говорить Квіткова.

Зірка радить іншим дівчатам знайти мотивацію прийти до здорового способу життя.

"Мотивацією можете бути ви самі або інші люди, не важливо, головне — її знайти й робити все через дисципліну. Іноді треба пересилити себе, не здаючись, не опускаючи руки, дійти до своєї цілі та мети. Саме тому в мене є дві традиції: кожен ранок я доначу і після цього йду в тренажерний зал, вивільняти всю негативну енергію через спорт", — порадила Даша.

 

Дівчина з обкладинки — Квіткова знялась у стильній фотосесії для Cosmopolitan - фото 6
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За словами Даші, вона дозволила собі бути собою.

"Я не ідеальна, можу комусь не подобатись, і це абсолютно окей. Але є і ті люди, які, навпаки, надихаються якимись моїми вчинками, думками, рисами характеру, і це також дуже круто. Я просто дозволила собі бути Дашею. Дашею такою, якою вона є, яку знають мої близькі, моя мама і яку знає сама Даша", — додала вона.

Блогерка відповіла, чи вільне її серце.

 

Блогерка Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова. Фото: cosmo.com.ua

 

"Насправді в мене нічого не змінилося після розлучення. Мені дуже приємна увага з боку чоловіків, дуже приємні квіти — я, як і багато дівчат, обожнюю їх. Я приймаю таку увагу з великою подякою. Але зараз моє серце вільне, і я щаслива", — відповіла зірка.

Нагадаємо, Даша Квіткова відреагувала на плітки про роман з відомим бізнесменом. А раніше ми писали, як збірна України з футболу "допомогла" Даші реалізувати мрію її мами.

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