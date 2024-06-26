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Девушка с обложки — Квиткова снялась в стильной фотосессии для Cosmopolitan

26 июня 2024 06:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Девушка с обложки — Квиткова снялась в стильной фотосессии для Cosmopolitan
Блогер Даша Квиткова. Фото: cosmo.com.ua
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Блоггер Даша Квиткова украсила обложку украинского Cosmopolitan. Звезда рассказала об отношении к собственной внешности и личной жизни.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Блогерша призналась, что в последнее время изменилось ее окружение. А еще до полномасштабного вторжения ее сын Левчик говорил по-русски.

 

Блогер Даша Квиткова
Блогер Даша Квиткова. Фото: cosmo.com.ua

 

Блогер Даша Квиткова
Блогер Даша Квиткова. Фото: cosmo.com.ua

 

Блогер Даша Квиткова
Блогер Даша Квиткова. Фото: cosmo.com.ua

 

Блогер Даша Квиткова
Блогер Даша Квиткова. Фото: cosmo.com.ua

 

Блогер Даша Квиткова
Блогер Даша Квиткова. Фото: cosmo.com.ua

 

"Если быть точнее, он на тот момент произносил два слова — "да" и "папа". С началом полномасштабной войны мы с Никитой свом примером начали его переучать говорить по-украински. Он сейчас говорит уже "папа", говорит полностью по-украински и вообще не знает российских слов. И мы этим очень гордимся, он настоящий украиноязычный мальчик без суржика", — говорит Квиткова.

Звезда советует другим девушкам найти мотивацию прийти к здоровому образу жизни.

"Мотивацией можете быть вы сами или другие люди, не важно, главное — ее найти и делать все через дисциплину. Иногда нужно пересилить себя, не сдаваясь, не опуская руки, дойти до своей цели и цели. Именно поэтому у меня есть две традиции каждое утро я доначу и после этого иду в тренажерный зал, высвобождаю всю негативную энергию из-за спорта", — посоветовала Даша.

 

Блогер Даша Квиткова
Блогер Даша Квиткова. Фото: cosmo.com.ua

 

По словам Даши, она позволила себе быть собой.

"Я не идеальна, могу кому-то не нравиться, и это абсолютно окей. Но есть и те люди, которые, наоборот, вдохновляются какими-то моими поступками, мыслями, чертами характера, и это тоже очень круто. Я просто позволила себе быть Дашей. Дашей такой, какая она есть, которую знают мои близкие, моя мама и которую знает сама Даша", — добавила она.

Блогер ответила, свободно ли ее сердце.

 

Блогер Даша Квиткова
Блогер Даша Квиткова. Фото: cosmo.com.ua

 

"На самом деле у меня ничего не изменилось после развода. Мне очень приятно внимание со стороны мужчин, очень приятны цветы — я, как и многие девушки, обожаю их. Я принимаю такое внимание с большой благодарностью. Но сейчас мое сердце свободно, и я счастлива", — ответила звезда.

Напомним, Даша Квиткова отреагировала на сплетни о романе с известным бизнесменом. А раньше мы писали, как сборная Украины по футболу "помогла" Даше реализовать мечту ее мамы.

Даша Квиткова
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