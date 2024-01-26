Дівчина загиблого пілота "Джуса" відреагувала на скандал із блогеркою Пренткович та її чоловіком

Дівчина загиблого пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" Меланія Подоляк. Фото: скриншот

Дівчина загиблого пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" Меланія Подоляк відреагувала на скандал із бойфрендом української блогерки Тані Пренткович, який поїхав у Польщу як волонтер, а опинився на Мальдівах. За словами дівчини, вони принизили нормальних українців.

Відповідне відео Меланія Подоляк оприлюднила в Instagram.

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Меланія Подоляк записала відеозвернення з кладовища, де похований її хлопець — пілот Андрій Пільщиков на позивний "Джус", який загинув у авіакатастрофі на Житомирщині. Дівчина розповіла, що 25 січня було 5 місяців, як її коханого не стало.

Меланія заявила, що річ не в тому, що хтось обійшов чи не обійшов закон, виїхавши з країни на Мальдіви чи кудись іще. Насправді, на її думку, річ у тому, що в Тетяни та її чоловіка "взагалі немає розуміння, а що не так".

"Шановні блогери, хто це подивиться, робити щось добре для армії, для ЗСУ — це не ваше бажання, а ваш прямий обов'язок. Не купувати сумки, не жити своїм найкращим життям — це нікого не цікавить і вас робить ніким взагалі. Ваш обов'язок — це всі ваші ресурси зекономлені, замість того, щоб поїхати на Мальдіви, ці гроші треба було взяти й віддати. Не тому, що ви не заслужили відпочити... а тому, що те, як ви живете і те як ви працюєте це ніяким чином не ваша заслуга, це заслуга Збройних сил...", — пояснила свою думку дівчина.

Вона наголосила, що дійсно заслужив поїхати відпочити капітан-майор Андрій Пільщиков, який все своє свідоме життя пробув в армії і не мав можливості нікуди поїхати. Також Меланія навела приклад блогерки Мандзюк, яка активно займається волонтерством та робить все, що може.

"Нехай це буде уроком всім блогерам", — наголосила дівчина.

За її словами, ті, хто "між якимись зборами" поїхали відпочити, принижують нормальних українців.

"Мені шкода, що стільки людей дивляться на вас як на моральних авторитетів, ви не моральні авторитети... ви придумали собі, що ви робите якісь фотографії, у вас є ілюзія, що ви бозна-що. Он пацани, які лежать там, в землі, це бозна-що і вони не поїдуть на Мальдіви, ніколи, і вони втомились, бо їхній відпочинок — лежати в землі в труні, а ви не втомились...", — додала Подоляк.

Також дівчина подякувала всім українцям, хто "віддає останнє" на Збройні сили України.

"Довге і емоційне відео, яке я, мабуть, колись видалю, але такі маю сьогодні думки. Пощу тут, бо це "за адресою". Можете вислати це своїм улюбленим блогерам", — написала дівчина в дописі під відео.

Що відомо про скандал із бойфрендом Тані Пренткович

Нагадаємо, що українська блогерка Таня Пренткович відпочивала разом із синами на Мальдівах. Її бойфренд Андрій Гонковський у соціальних мережах показував, що він начебто проводить благодійні заходи у Польщі, проте його помітили біля дівчини на островах.

Також ми повідомляли, що Гонковський, якого нещодавно помітили на Мальдівах, пояснив, що там робив. Виявилось, у нього з'явився час і він поїхав відпочити.

Додамо, що блогери Андрій Гонковський та Таня Пренткович, які на початку скандалу через відпочинок на Мальдівах, хотіли довести свою правоту, все ж таки перепросили. Аби наважитись на це їм знадобилось два дні.