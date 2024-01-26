Девушка погибшего пилота "Джуса" отреагировала на скандал с блогером Пренткович и ее мужем

Девушка погибшего пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" Мелания Подоляк. Фото: скриншот

Девушка погибшего пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" Мелания Подоляк отреагировала на скандал с бойфрендом украинской блогера Тани Пренткович, уехавшего в Польшу в качестве волонтера, а оказавшегося на Мальдивах. По словам девушки, они унизили нормальных украинцев.

Соответствующее видео Мелания Подоляк обнародовала в Instagram.

Читайте также:

Девушка "Джуса" Мелания о скандале с блогерами

Мелания Подоляк записала видео-обращение с кладбища, где похоронен ее парень — пилот Андрей Пильщиков на позывной "Джус", который погиб в авиакатастрофе в Житомирской области. Девушка рассказала, что 25 января было 5 месяцев, как ее любимого не стало.

Мелания заявила, что дело не в том, что кто-то обошел или не обошел закон, выехав из страны на Мальдивы или еще куда-то. На самом деле, по ее мнению, дело в том, что у Татьяны и ее мужа вообще нет понимания, а что не так.

"Уважаемые блоггеры, кто это посмотрит, делать что-то хорошее для армии, для ВСУ — это не ваше желание, а ваша прямая обязанность. Не покупать сумки, не жить своей лучшей жизнью — это никого не интересует и вас делает никем вообще. Ваш долг — это все ваши ресурсы сэкономлены, вместо того, чтобы поехать на Мальдивы, эти деньги нужно было взять и отдать… Не потому, что вы не заслужили отдохнуть… а потому что то, как вы живете и как вы работаете это никоим образом не ваша заслуга, это заслуга Вооруженных сил...", — объяснила девушка.

Она подчеркнула, что действительно заслужил уехать отдохнуть капитан-майор Андрей Пильщиков, который всю свою сознательную жизнь пробыл в армии и не имел возможности никуда уехать. Также Мелания привела пример блогера Мандзюк, которая активно занимается волонтерством и делает все, что может.

"Пусть это будет уроком всем блогерам", — подчеркнула девушка.

По ее словам, те, кто "между каким-то собранием" уехали отдохнуть, унижают нормальных украинцев.

"Мне жаль, что столько людей смотрят на вас как на моральных авторитетов, вы не моральные авторитеты... вы придумали себе, что вы делаете какие-то фотографии, у вас есть иллюзия, что вы бог знает что. Вот пацаны, которые лежат там, в земле, это бог знает что, и они не поедут на Мальдивы, никогда, и они устали, потому что их отдых — лежать в земле в гробу, а вы не устали...", — добавила Подоляк.

Также девушка поблагодарила всех украинцев, кто "отдает последнее" на Вооруженные силы Украины.

"Долгое и эмоциональное видео, которое я, пожалуй, когда-то удалю, но такие у меня сегодня мысли. Пощу здесь, потому что это "по адресу". Можете выслать это своим любимым блогерам", — написала девушка в посте под видео.

Что известно о скандале с бойфрендом Тани Пренткович

Напомним, что украинская блогер Таня Пренткович отдыхала вместе с сыновьями на Мальдивах. Ее бойфренд Андрей Гонковский в социальных сетях показывал, что он якобы проводит благотворительные мероприятия в Польше, однако был замечен у девушки на островах.

Также мы сообщали, что Гонковский, который недавно был замечен на Мальдивах, объяснил, что там делал. Оказалось, у него появилось время и он уехал отдохнуть.

Добавим, что блогеры Андрей Гонковский и Таня Пренткович, которые в начале скандала из-за отдыха на Мальдивах, хотели доказать свою правоту, все же извинились. Чтобы решиться на это, им понадобилось два дня.