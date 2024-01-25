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Пренткович та її коханий попросили вибачення за відпочинок на Мальдівах — реакція українців

25 січня 2024 21:25
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Пренткович та її коханий попросили вибачення за відпочинок на Мальдівах — реакція українців
Блогери Андрій Гонковський та Таня Пренткович. Фото: Instagram/tanyaprentkovych
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогери Андрій Гонковський та Таня Пренткович, які на початку скандалу через відпочинок на Мальдівах, хотіли довести свою правоту, все ж таки вибачились. Аби наважитись на це їм знадобилось два дні. 

Відповідна публікація з’явилась в їхніх Instagram.

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Вибачення Пренткович та її хлопця

Гонковський мав взяти участь у благодійному заході у Варшаві 11 січня. Витім, за його словами, захід змістили на 23 число, тому він вирішив приєднатися до Тані, яка відпочивала на Мальдівах з дітьми. Після викриття пара доводила свою правоту, а Пренткович навіть оприлюднила листування з підписницею, де виправдовувала Гонковського. 

Тепер же зіркова парочка, яка вочевидь залишилась без рекламодавців опублікувала чорно-біле фото та заявила, що у житті є імпульсивні та необдумані рішення. 

"Ми повністю розуміємо, що зробили помилку і розуміємо масштаб проблеми! Морально ми вчинили неправильно по відношенню до інших людей та сімей і щиро приносимо за це вибачення. Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні і за необхідності виїжджають за кордон".

Скриншот: Instagram/tanyaprentkovych

Пренткович та Гонковський зауважили, що їхній вчинок — це лише їхня відповідальність і вони ні в якому разі не бажали комусь нашкодити. Зіркова пара заявила, що зробила висновки та подякувала тих, хто підтримав їх. 

Скриншоти: Instagram/tanyaprentkovych

Реакція на вибачення Пренткович та її хлопця

Більшість коментаторів під дописом блогерів не вірять в щирість. Багато хто висловлює думку, що ця поїздка була заздалегідь спланованою. 

  • Ви не змусили нас погано думати про волонтерів та бізнесів. Ви змусили нас погано думати суто про вас
  • Як дружина військовослужбовця, як волонтер, вимагаю відповідальності по закону. Все інше, гарні слова — зайве
  • То все відмазки, все було сплановано заздалегідь. А людей дурнями як завжди зроблять
  • Та ви прекрасно усвідомлювали наслідки. Просто не очікували що люди про це дізнаються. Мене це дико обурює, чому одні можуть виїхати, а інші ні.

Схожа ситуація була в Остапчука

Подібна історія з перенесенням дати заходу була й в Володимира Остапчука. Минулого літа він з третьою дружиною Катериною Полтавською провели деякий час в Іспанії.

"Зараз у Валенсії, бо 4 серпня мав бути благодійний захід з послами, але його перенесли на 11. Тому поки пропоную зробити благодійний стендап у Барселоні, поки я в Іспанії. Просто не впевнений, що зберемо у Валенсії", — написав тоді у своїх Instastories Володимир.

Втім, стендап в Європі тоді Остапчук не провів, а його дружина показувала, як парочка ходить на шопінг та місцеві ресторани. Тоді Володимира та Катерину в соцмережах теж засудили, втім, такого розголосу ситуація не набрала. 

Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Машуковський звинуватив український ювелірний бренд у співпраці з росіянами. Також ми розповідали, що молода дружина Остапчука відкрила власний салон краси та розсекретила своє гасло.

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