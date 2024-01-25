Пренткович та її коханий попросили вибачення за відпочинок на Мальдівах — реакція українців

Блогери Андрій Гонковський та Таня Пренткович. Фото: Instagram/tanyaprentkovych

Блогери Андрій Гонковський та Таня Пренткович, які на початку скандалу через відпочинок на Мальдівах, хотіли довести свою правоту, все ж таки вибачились. Аби наважитись на це їм знадобилось два дні.

Відповідна публікація з’явилась в їхніх Instagram.

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Вибачення Пренткович та її хлопця

Гонковський мав взяти участь у благодійному заході у Варшаві 11 січня. Витім, за його словами, захід змістили на 23 число, тому він вирішив приєднатися до Тані, яка відпочивала на Мальдівах з дітьми. Після викриття пара доводила свою правоту, а Пренткович навіть оприлюднила листування з підписницею, де виправдовувала Гонковського.

Тепер же зіркова парочка, яка вочевидь залишилась без рекламодавців опублікувала чорно-біле фото та заявила, що у житті є імпульсивні та необдумані рішення.

"Ми повністю розуміємо, що зробили помилку і розуміємо масштаб проблеми! Морально ми вчинили неправильно по відношенню до інших людей та сімей і щиро приносимо за це вибачення. Нам дуже прикро, що наш вчинок змусив думати погано про волонтерів та бізнеси, які постійно роблять багато для допомоги країні і за необхідності виїжджають за кордон".

Скриншот: Instagram/tanyaprentkovych

Пренткович та Гонковський зауважили, що їхній вчинок — це лише їхня відповідальність і вони ні в якому разі не бажали комусь нашкодити. Зіркова пара заявила, що зробила висновки та подякувала тих, хто підтримав їх.

Скриншоти: Instagram/tanyaprentkovych

Реакція на вибачення Пренткович та її хлопця

Більшість коментаторів під дописом блогерів не вірять в щирість. Багато хто висловлює думку, що ця поїздка була заздалегідь спланованою.

Ви не змусили нас погано думати про волонтерів та бізнесів. Ви змусили нас погано думати суто про вас

Як дружина військовослужбовця, як волонтер, вимагаю відповідальності по закону. Все інше, гарні слова — зайве

То все відмазки, все було сплановано заздалегідь. А людей дурнями як завжди зроблять

Та ви прекрасно усвідомлювали наслідки. Просто не очікували що люди про це дізнаються. Мене це дико обурює, чому одні можуть виїхати, а інші ні.

Схожа ситуація була в Остапчука

Подібна історія з перенесенням дати заходу була й в Володимира Остапчука. Минулого літа він з третьою дружиною Катериною Полтавською провели деякий час в Іспанії.

"Зараз у Валенсії, бо 4 серпня мав бути благодійний захід з послами, але його перенесли на 11. Тому поки пропоную зробити благодійний стендап у Барселоні, поки я в Іспанії. Просто не впевнений, що зберемо у Валенсії", — написав тоді у своїх Instastories Володимир.

Втім, стендап в Європі тоді Остапчук не провів, а його дружина показувала, як парочка ходить на шопінг та місцеві ресторани. Тоді Володимира та Катерину в соцмережах теж засудили, втім, такого розголосу ситуація не набрала.

Володимир Остапчук та блогерка Катерина Полтавська. Фото: Instagram/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Машуковський звинуватив український ювелірний бренд у співпраці з росіянами. Також ми розповідали, що молода дружина Остапчука відкрила власний салон краси та розсекретила своє гасло.