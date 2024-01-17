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Дівчина зірки "Солтберна" продемонструвала підтягнуту фігуру у бікіні

17 січня 2024 15:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дівчина зірки "Солтберна" продемонструвала підтягнуту фігуру у бікіні
Модель Олівія Джейд. Фото: instagram.com/oliviajade/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Олівія Джейд Джануллі була помічена під час мексиканської відпустки з друзями. 24-річна красуня, яка живе в Лос-Анджелесі та зустрічається зі зіркою "Салтберна" Джейкобом Елорді, похизувалась своєю підтягнутою фігурою в барвистому двоколірному бікіні.

Про це пише Daily Mail.

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Блогерка на пляж одягла оливково-зелений топ із низьким вирізом, тонкими бретельками та оголила свій прес. Стильний капелюх був акуратно зав’язаний на бант під підборіддям, також вона одягла чорні сонцезахисні окуляри овальної форми. Молода красуня продемонструвала свою засмагу під час відпочинку у Пуерто-Вальярта.

 

Модель Олівія Джейд. Фото: BACKGRID
Модель Олівія Джейд. Фото: BACKGRID

 

Модель Олівія Джейд. Фото: BACKGRID
Модель Олівія Джейд. Фото: BACKGRID

 

Модель Олівія Джейд. Фото: BACKGRID
Модель Олівія Джейд. Фото: BACKGRID

Джануллі та її батьків затримали раніше за шахрайство, пов’язане з розслідуванням її скандалу під час вступу до коледжу. Міністерство юстицій оприлюднило цю історію під кодовою назвою Operation Varsity Blues. Справа проти осіб, звинувачених у даванні хабарів за те, щоб їхні діти вступили до найелітніших коледжів країни.

Прокурори стверджували, що подружжя заплатило 500 000 доларів, щоб надати Олівії та їхній іншій дочці Ізабеллі Джануллі, вступ до Університету Південної Каліфорнії.

Батьку дівчини було наказано сплатити штраф у розмірі 150 000 доларів США та відпрацювати 100 годин громадських робіт

Олівія брала участь у "Танцях з зірками" у 2021 році, вона сказала People: "Я хочу продовжувати розвиватися як особистість, і я думаю, що іноді для цього потрібні складні ситуації, помилки та таке інше, чим ми справді не пишаємось".

Нагадаємо, Санта Дімопулос приголомшила оголеною фотосесією на Балі.

Раніше "Баффі" Сара Мішель Геллар вразила розкішною фігурою у яскравому купальнику.

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