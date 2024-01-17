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Девушка звезды "Солтберна" продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини

17 января 2024 15:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Девушка звезды "Солтберна" продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини
Модель Оливия Джейд. Фото: instagram.com/oliviajade/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Оливия Джейд Джанулли была замечена во время мексиканского отпуска с друзьями. 24-летняя красавица, живущая в Лос-Анджелесе и встречающаяся со звездой "Салтберна" Джейкобом Элорди, похвасталась своей подтянутой фигурой в цветастом двухцветном бикини.

Об этом пишет Daily Mail.

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Блогер на пляж надела оливково-зеленый топ с низким вырезом, тонкими бретельками и обнажила свой пресс. Стильная шляпа была аккуратно завязана на бант под подбородком, также она надела черные очки овальной формы. Молодая красавица продемонстрировала свой загар во время отдыха в Пуэрто-Вальярта.

 

Модель Оливия Джейд. Фото: BACKGRID
Модель Оливия Джейд. Фото: BACKGRID

 

Модель Оливия Джейд. Фото: BACKGRID
Модель Оливия Джейд. Фото: BACKGRID

 

Модель Оливия Джейд. Фото: BACKGRID
Модель Оливия Джейд. Фото: BACKGRID

Джанулли и ее родителей задержали раньше за мошенничество, связанного с расследованием ее скандала при поступлении в колледж. Министерство юстиций обнародовало эту историю под кодовым названием Operation Varsity Blues. Дело против лиц, обвиняемых в даче взяток за то, чтобы их дети поступили в самые элитные колледжи страны.

Прокуроры утверждали, что супруги заплатили 500 000 долларов, чтобы предоставить Оливии и их другой дочери Изабелле Джанулли, поступление в Университет Южной Калифорнии.

Отцу девушки было сказано уплатить штраф в размере 150 000 долларов США и отработать 100 часов общественных работ.

Оливия принимала участие в "Танцах со звездами" в 2021 году, она сказала People: "Я хочу продолжать развиваться как личность, и я думаю, что иногда для этого нужны сложные ситуации, ошибки и тому подобное, чем мы действительно не гордимся".

Напомним, Санта Димопулос ошеломила обнаженной фотосессией на Бали.

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