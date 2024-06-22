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Дивно та страшно — французи у шоці від оголення дружини Каньє Веста у публічних місцях

22 червня 2024 14:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дивно та страшно — французи у шоці від оголення дружини Каньє Веста у публічних місцях
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Парижани висловили занепокоєння поведінкою Б'янки Ченсорі у французькій столиці після того, як її побачили у відвертому вбранні, зробленому лише зі скотчу. Компанію жінці раніше на модному показі склав її скандальний чоловік.

Про це пише Daily Mail.

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Близькі Б’янки висловили свої побоювання після того, як вона вийшла заміж за Каньє у грудні 2022 року, а її батько Лео дуже хотів сваритися з репером через одяг його доньки. Деякі парижани стверджували, що "піарні трюки" Каньє були "дивними" та "небезпечними".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Вона вільна робити зі своїм тілом, що хоче, але це трохи дивно. Мені не дуже подобаються знаменитості, але явно є занепокоєння, якщо відома людина поводиться дивно. Останнім часом деякі політичні заяви Каньє дуже тривожать".

"Каньє всесвітньо відомий і дуже впливовий артист, тому все, що він робить, копіюють скрізь. Люди можуть одягатися так, але якщо їх змушують поводитися певним чином перед камерами, це може бути дуже небезпечно. За цими двома масово стежать у соціальних мережах. Мені подобається музика Каньє Веста, але мені не подобається атмосфера, яка оточує його останнім часом".

"Деякі фотографії, безсумнівно, досить тривожні — Каньє добре справляється з тим, що він робить, але його поведінка дивує".

"Мені дуже подобається музика Каньє — вона була дуже популярною протягом багатьох років, але мене не цікавлять його рекламні трюки", — говорять мешканці французької столиці.

Шанувальники помітили, що Сенсорі виглядала втомленою та виснаженою під час своєї останньої поїздки до Парижа. Вона з'явилася в італійському ресторані Gigi біля Єлисейських полів. Її чоловіка не було, а її супроводжували стилісти.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джерело, яке працює в міській прокуратурі, повідомило: "Париж — світова столиця моди — ніхто не ризикує бути переслідуваним за свій модний вибір".

Каньє завжди був популярним у Парижі, де надзвичайно популярна реп-музика. У 2012 році його музику використовував тодішній кандидат у президенти від соціалістів Франсуа Олланд.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мама Б’янки прилетіла з Австралії до США з наміром "врятувати" свою дитину, щоб "на власні очі" переконатися, чи справді у її дочки все під контролем.

"Мама Б'янки повинна була переконатися в цьому сама, після того як Б'янка повідомила своїй родині, що вона тримає все під контролем. Це була чудова можливість для Олександри провести час з Б’янкою та оцінити ситуацію для себе", — повідомив інсайдер.

Шанувальники розкритикували володаря "Греммі" за те, що він нібито відкидає християнські вірування, які він раніше сповідував. Кажуть, що сім'я та друзі Б'янки є одними з критиків і побоюються, що вона буде "використана" для "пропаганди непристойності" музикантом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джерело повідомило, що її близькі побоюються, що новий крок може зашкодити їхньому шлюбу, оскільки раніше Каньє стверджував, що його колишня дружина Кім Кардаш’ян подала на розлучення через його пристрасть до порно.

"Її сім'я та друзі знають про історію Каньє з фільмами для дорослих, що робить це ще більш тривожним. Він уже використовує її як ходячий рекламний щит для непристойності", — говорить інсайдер.

Нагадаємо, Каньє Вест обурив японців скандальним виходом дружини у відвертому одязі. А раніше Каньє Вест прокоментував скандальні звинувачення від колишньої асистентки.

Каньє Вест
Париж
закордонні зірки
Б'янка Цензорі

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