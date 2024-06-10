Дружина Каньє Веста на тлі гучного скандалу з здивувала незвичним вбранням

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/whoopsee.it/

Дружина американського репера Каньє Веста Б’янка Ченсорі була помічена разом із чоловіком у Японії під час першого публічного після того, як його колишній помічник подав скандальний позов про домагання. 29-річна архітекторка та репер, які "хвалилися оргією із п’ятьма особами", були помічені під час прибуття до міжнародного аеропорту Наріта.

Про це пише Daily Mail.

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Ченсорі одягла комплект нюдового кольору, який спадав до землі. Вона додала чорний головний убір і слідувала за Каньє через переповнений аеропорт. Б'янка відома своїм яскравим вбранням. В Японії Вест одягнув білі штани вільного крою, а також білу сорочку. Музикант доповнив образ зручним білим халатом, а також взув пару білих кросівок.

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: WireImage

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: WireImage

Б’янка та Каньє одружилися в грудні 2022 року. Минулого літа в липні Вест познайомився зі своїми австралійськими зятями під час поїздки до Японії із дружиною Б'янкою. Раніше цього місяця колишня помічниця Каньє, Лорен Пішотта, подала на нього позов про домагання. Вона також звинуватила зірку в порушенні контракту. Після того, як колишня співробітниця подала на нього до суду, репер у відповідь і заявив, що її звільнили через "розпусну" поведінку, а також вимагання величезної зарплати в 4 мільйони доларів.

Він також спростував її заяви, назвавши їх "безпідставними" і звинувативши її в "шантажі та здирництві". Він заявив, що подасть зустрічний позов, але ще не зробив цього.

У позові Лорен також стверджувала, що і Вест, і Ченсорі хвалилися оргією з п'ятьма особами.

У скарзі, поданій до Вищого суду Лос-Анджелеса, Пішіотта стверджувала, що Вест часто надсилав їй відверті текстові повідомлення та зображення.

"Одного разу, у серпні 2022 року, після того, як Пішотта організував поїздку Uber, Каньє Вест та Б’янка Ченсорі, зателефонували їй, бажаючи обговорити оргію, в якій вони брали участь напередодні", — йдеться у документах.

Коли Каньє відмовився виконати її вимоги, його представник повідомив виданню, що Лорен намагалася нібито вимагати та шантажувати його, наприклад, вимагаючи великі суми грошей, перш ніж подати позов.

"Очевидно, що Пішотта використовувала зв’язки з репером та його компанією, її близькість до нього, щоб отримати матеріальну вигоду, вплив", — говорить агент музиканта.

Нагадаємо, Каньє Вест висловився про звинувачення від колишньої асистентки. А раніше зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян отримала шквал критики через незвичне вбрання.