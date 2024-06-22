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Странно и страшно — французы в шоке от обнажения жены Канье Уэста в публичных местах

22 июня 2024 14:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Странно и страшно — французы в шоке от обнажения жены Канье Веста в публичных местах
Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/kanyewgst/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Парижане выразили обеспокоенность поведением Бьянки Ченсори во французской столице после того, как ее увидели в откровенном наряде, сделанном только из скотча. Компанию женщине на модном показе составил ее скандальный супруг.

Об этом пишет Daily Mail.

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Близкие Бьянки выразили свои опасения после того, как она вышла замуж за Канье в декабре 2022 года, а ее отец Лео даже хотел ругаться с рэпером из-за одежды его дочери. Некоторые парижане утверждали, что "пиарные трюки" Канье были "странными" и "опасными".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Она свободна делать со своим телом, что хочет, но это немного странно. Мне не очень нравятся знаменитости, но явно есть это беспокоит, если известный человек ведет себя странно. В последнее время некоторые политические заявления Канье очень тревожат".

"Канье всемирно известный и очень влиятельный артист, поэтому все, что он делает, копируют везде. Люди могут подобным образом одеваться, но если их заставляют вести себя определенным образом перед камерами, это может быть очень опасно. За этими двумя массово следят в социальных сетях. Мне нравится музыка Канье Уэста, но мне не нравится атмосфера, которая окружает его в последнее время".

"Некоторые фотографии, несомненно тревожными — Канье хорошо справляется с тем, что он делает, но его поведение удивляет".

"Мне очень нравится музыка Канье — она была очень популярна на протяжении многих лет, но меня не интересуют его рекламные трюки", — говорят жители французской столицы.

Поклонники заметили, что Сенсори выглядела уставшей и изможденной во время своей последней поездки в Париж. Она появилась в итальянском ресторане Gigi у Елисейских полей. Ее супруга не было, а ее сопровождали стилисты.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник, работающий в городской прокуратуре, сообщил: "Париж — мировая столица моды — никто не рискует быть преследованным за свой модный выбор".

Канье всегда был известен в Париже, где очень популярна рэп-музыка. В 2012 году его музыку использовала тогдашний кандидат в президенты от социалистов Франсуа Олланд.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мама Бьянки прилетела из Австралии в США с намерением "спасти" своего ребенка, чтобы "собственными глазами" убедиться, действительно ли у ее дочери все под контролем.

"Мама Бьянки должна была убедиться в этом сама, после того как Бьянка сообщила своей семье, что она держит все под контролем. Это была отличная возможность для Александры провести время с Бьянкой и оценить ситуацию для себя", — сообщил инсайдер.

Поклонники раскритиковали обладателя "Грэмми" за то, что он якобы отвергает христианские верования, которые он раньше исповедовал. Говорят, что семья и друзья Бьянки являются одними из критиков и опасаются, что она будет "использована" для "пропаганды непристойности" музыкантом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник сообщил, что ее близкие опасаются, что новый шаг может повредить их браку, поскольку ранее Канье утверждал, что его бывшая супруга Ким Кардашьян подала на развод из-за его пристрастия к фильмам для взрослых.

"Ее семья и друзья знают об истории Канье с фильмами для взрослых, что делает это еще более тревожным. Он уже использует ее как ходячий рекламный щит для непристойности", — говорит инсайдер.

Напомним, Канье Уэст возмутил японцев скандальным выходом супруги в откровенной одежде. А раньше Канье Уэст прокомментировал скандальные обвинения от бывшей помошницы.

Канье Уэст
Париж
зарубежные звезды
Бьянка Цензори

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