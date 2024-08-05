Дизайнер Руслан Панчук мобілізувався — деталі

Дизайнер, який створював вишиванки для Олени Зеленської, вступив до лав ЗСУ
Український дизайнер Руслан Панчук, який створював вишиванки для Олени Зеленської приєднався до лав Збройних Сил України. Вибір чоловіка підтримало багато відомих людей.
Він опублікував фото у військовій формі на своїй сторінці Instagram.
Дизайнер Руслан Панчук став військовим
Автор вишуканих вишиванок поділився фото із новою зачіскою та у військовій формі. Панчук не повідомив жодних деталей про свою службу і невідомо, чи нині він проходить військовий вишкіл, чи несе службу на передовій.
Захисника підтримало багато відомих людей в Україні, зокрема співачка Джамала, дизайнери Ельвіра Гасанова та Наталія Каменська, а також бренди Lake та LUVI.
Що відомо про Руслана Панчука
Ще зі студентських років він співпрацював із відомими українським дизайнерами і брендами — Іваном Фроловим, Артемом Климчуком, Лілією Літковською, Олесею Кононовою і Настею Рябоконь з Lake, Олександром Каневським. Дизайнер створив сценічне вбрання для співачки Джамали на Євробаченні 2016. Окрім того, він пошив вишиванку для Олени Зеленської, у якій вона з'явилась на Дні Незалежності України у 2023 році.
Нагадаємо, Сергій Жадан завершив бойову підготовку та показав бойовий шеврон. А також зірка "Дизель Шоу" відверто розповів про свої переживання у перші дні війни.
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