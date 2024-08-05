Дизайнер Руслан Панчук мобілізувався — деталі

Український дизайнер Руслан Панчук. Фото: instagram.com/ryslan84/

Український дизайнер Руслан Панчук, який створював вишиванки для Олени Зеленської приєднався до лав Збройних Сил України. Вибір чоловіка підтримало багато відомих людей.

Він опублікував фото у військовій формі на своїй сторінці Instagram.

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Автор вишуканих вишиванок поділився фото із новою зачіскою та у військовій формі. Панчук не повідомив жодних деталей про свою службу і невідомо, чи нині він проходить військовий вишкіл, чи несе службу на передовій.

Захисника підтримало багато відомих людей в Україні, зокрема співачка Джамала, дизайнери Ельвіра Гасанова та Наталія Каменська, а також бренди Lake та LUVI.

Український дизайнер Руслан Панчук став військовим. Фото: instagram.com/ryslan84/

Що відомо про Руслана Панчука

Ще зі студентських років він співпрацював із відомими українським дизайнерами і брендами — Іваном Фроловим, Артемом Климчуком, Лілією Літковською, Олесею Кононовою і Настею Рябоконь з Lake, Олександром Каневським. Дизайнер створив сценічне вбрання для співачки Джамали на Євробаченні 2016. Окрім того, він пошив вишиванку для Олени Зеленської, у якій вона з'явилась на Дні Незалежності України у 2023 році.

Нагадаємо, Сергій Жадан завершив бойову підготовку та показав бойовий шеврон. А також зірка "Дизель Шоу" відверто розповів про свої переживання у перші дні війни.