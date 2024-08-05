Дизайнер Руслан Панчук мобилизовался.

Украинский дизайнер Руслан Панчук. Фото: instagram.com/ryslan84/

Украинский дизайнер Руслан Панчук, создававший вышиванки для Елены Зеленской, присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Выбор мужчины поддержали много известных людей.

Он опубликовал фото в военной форме на своей странице Instagram.

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Автор изысканных вышиванок поделился фото с новой прической и в военной форме. Панчук не сообщил никаких деталей о своей службе и неизвестно, проходит ли сейчас военное обучение или же несет службу на передовой.

Защитника поддержали многие известные люди в Украине, в частности певица Джамала, дизайнеры Эльвира Гасанова и Наталья Каменская, а также бренды Lake и LUVI.

Украинский дизайнер Руслан Панчук стал военным. Фото: instagram.com/ryslan84/

Что известно о Руслане Панчуке

Еще со студенческих лет он сотрудничал с известными украинскими дизайнерами и брендами — Иваном Фроловым, Артемом Климчуком, Лилией Литковской, Олесей Кононовой и Настей Рябоконь из Lake, Александром Каневским. Дизайнер создал сценический наряд для певицы Джамалы на Евровидении 2016. Кроме того, он сшил вышиванку для Елены Зеленской, в которой она появилась на Дне Независимости Украины в 2023 году.

Напомним, Сергей Жадан завершил боевую подготовку и показал боевой шеврон. А также звезда "Дизель Шоу" откровенно рассказал о своих переживаниях в первые дни войны.