Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дизайнер, который создавал вышиванки для Елены Зеленской, вступил в ряды ВСУ arrow

Дизайнер, который создавал вышиванки для Елены Зеленской, вступил в ряды ВСУ

5 августа 2024 16:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дизайнер Руслан Панчук мобилизовался.
Украинский дизайнер Руслан Панчук. Фото: instagram.com/ryslan84/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинский дизайнер Руслан Панчук, создававший вышиванки для Елены Зеленской, присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Выбор мужчины поддержали много известных людей.

Он опубликовал фото в военной форме на своей странице Instagram.

Читайте также:

Дизайнер Руслан Панчук стал военным

Автор изысканных вышиванок поделился фото с новой прической и в военной форме. Панчук не сообщил никаких деталей о своей службе и неизвестно, проходит ли сейчас военное обучение или же несет службу на передовой.

Защитника поддержали многие известные люди в Украине, в частности певица Джамала, дизайнеры Эльвира Гасанова и Наталья Каменская, а также бренды Lake и LUVI.

Руслан Панчук стал военным
Украинский дизайнер Руслан Панчук стал военным. Фото: instagram.com/ryslan84/

Что известно о Руслане Панчуке

Еще со студенческих лет он сотрудничал с известными украинскими дизайнерами и брендами — Иваном Фроловым, Артемом Климчуком, Лилией Литковской, Олесей Кононовой и Настей Рябоконь из Lake, Александром Каневским. Дизайнер создал сценический наряд для певицы Джамалы на Евровидении 2016. Кроме того, он сшил вышиванку для Елены Зеленской, в которой она появилась на Дне Независимости Украины в 2023 году.

Напомним, Сергей Жадан завершил боевую подготовку и показал боевой шеврон. А также звезда "Дизель Шоу" откровенно рассказал о своих переживаниях в первые дни войны.

ВСУ Елена Зеленская одежда украинские звезды Дизайн мобилизация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:33 В Польше не хватает рабочих рук, потому что украинские мигранты выбирают другую страну

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

17:11 Комитет по нацбезопасности призвал Раду принять законопроект об отмене мобилизации до 25 лет

17:04 Неудачный день для Байлз — Симона "подарила" Андраде победу в вольных упражнениях

17:00 В Харькове бушует мощный пожар — где произошло возгорание

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

16:59 В Одессе полицейского задержали за взятку в обмен на трудоустройство

16:58 В SPRAVDI развенчали фейк о признании Зеленским банкротства Украины

16:55 Приказал бомбить энергетику Украины — СБУ объявила подозрение командиру авиабазы "Энгельс"

16:39 В Кабмине рассказали, сколько средств в бюджет принес экс-имение Януковича "Межигорье" за две недели

16:35 В ГСЧС на конкретном примере объяснили, почему не стоит самостоятельно разминировать территорию

17:33 В Польше не хватает рабочих рук, потому что украинские мигранты выбирают другую страну

17:11 Комитет по нацбезопасности призвал Раду принять законопроект об отмене мобилизации до 25 лет

17:04 Неудачный день для Байлз — Симона "подарила" Андраде победу в вольных упражнениях

17:00 В Харькове бушует мощный пожар — где произошло возгорание

16:59 В Одессе полицейского задержали за взятку в обмен на трудоустройство

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

16:58 В SPRAVDI развенчали фейк о признании Зеленским банкротства Украины

16:55 Приказал бомбить энергетику Украины — СБУ объявила подозрение командиру авиабазы "Энгельс"

16:39 В Кабмине рассказали, сколько средств в бюджет принес экс-имение Януковича "Межигорье" за две недели

16:35 В ГСЧС на конкретном примере объяснили, почему не стоит самостоятельно разминировать территорию

16:33 В Киеве задержали мужчину, который за взятку помог знакомой получить права на мотоцикл

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

17:20 Суд Львова отклонил апелляцию по делу об убийстве Фарион — реакция отца задержанного

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине