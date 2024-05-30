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Добровольное и взвешенное решение — известный украинский музыкант присоединился к рядам ВСУ

30 мая 2024 14:09
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фронтмен группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк стал военным - что известно
Фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк. Фото: instagram.com/sergiy_kolos/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фронтмен группы "Фиолет" Сергей "Колос" Мартынюк принял отважное решение защищать Украину. В настоящее время артист проходит военную подготовку.

Об этом он написал на своей странице Instagram.

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Музыкант в своих соцсетях поделился фотографией, где он позирует перед камерой уже в военной форме. Лидер группы "Фиолет" сообщил поклонникам о том, что добровольно присоединился к рядам ВСУ и добавил, что очень долго откладывал это важное решение. В ближайшее время Сергей Мартынюк будет проходить подготовку на полигоне.

Лидер "Фиолета" стал военнослужащим
Фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк с дочкой Евой. Фото: instagram.com/sergiy_kolos/

"Друзья, вчера начался мой путь в ВСУ. Решение добровольное и взвешенное, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц будет проходить базовую подготовку. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным буду разбираться по ходу", — сообщил поклонникам артист.

Напомним, украинский актер Юрий Фелипенко, сыгравший в сериале "Обещание Богу", мобилизовался в армию и принял присягу. А также ранее шоком для украинской и мировой интеллигенции стало решение писателя Сергея Жадана вступить в батальон "Хартия" — Тимоти Снайдер осудил его решение.

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