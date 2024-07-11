Донька Брюса Вілліса Скаут оголилась у Лос-Анджелесі — фото

Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Доньку відомого голлівудського актора Брюса Вілліса Скаут, помітили роздягненою в Лос-Анджелесі. Дівчина приміряла одяг в одному із магазинів міста.

Про це повідомляє The Sun.

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Папараці заскочили Скаут під час шопінгу в одному із магазинів Лос-Анджелеса. Приміряючи одяг, дівчина роздяглася до нижньої білизни. Скаут приміряла чорно-сірі штани з камуфляжним принтом та різнобарвні сукні.

В якийсь момент, вона зняла топ, прикриваючи груди долонями.

Донька зірки розпустила своє довге, темне та густе волосся та доповнила свій образ яскравими рожевими сабо на платформі. Скаут взяла на прогулянку магазинами свою маленьку собачку рудого кольору.

Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут на шопінгу. Фото: BackGrid

Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут приміряє одяг. Фото: BackGrid

Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут засвітила бюст. Фото: BackGrid

Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут приміряє сукню. Фото: BackGrid

Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут на прогулянці з домашнім улюбленцем. Фото: BackGrid

Нагадаємо, родина Брюса Вілліса показала його рідкісний знімок. А раніше дочки Брюса Вілліса вирушили на відпочинок.