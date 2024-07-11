Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дочку Брюса Вілліса спіймали топлес на шопінгу в Лос-Анджелесі arrow

Дочку Брюса Вілліса спіймали топлес на шопінгу в Лос-Анджелесі

11 липня 2024 10:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Донька Брюса Вілліса Скаут оголилась у Лос-Анджелесі — фото
Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Доньку відомого голлівудського актора Брюса Вілліса Скаут, помітили роздягненою  в Лос-Анджелесі. Дівчина приміряла одяг в одному із магазинів міста. 

Про це повідомляє The Sun.

Читайте також:

Донька Брюса Вілліса засвітила бюст

Папараці заскочили Скаут під час шопінгу в одному із магазинів Лос-Анджелеса. Приміряючи одяг, дівчина роздяглася до нижньої білизни. Скаут приміряла чорно-сірі штани з камуфляжним принтом та різнобарвні сукні.

В якийсь момент, вона зняла топ, прикриваючи груди долонями.

Донька зірки розпустила своє довге, темне та густе волосся та доповнила свій образ яскравими рожевими сабо на платформі. Скаут взяла на прогулянку магазинами свою маленьку собачку рудого кольору.

Дочка Брюса Вілліса топлес
Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут на шопінгу. Фото: BackGrid
Дочку Брюса Вілліса оголила груди
Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут приміряє одяг. Фото: BackGrid
Дочки Брюса Вілліса приміряла одяг
Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут засвітила бюст. Фото: BackGrid
Дочку Брюса Вілліса спіймали топлес
Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут приміряє сукню. Фото: BackGrid
Дочка Брюса Вілліса на прогулянці
Донька американського актора Брюса Вілліса Скаут на прогулянці з домашнім улюбленцем. Фото: BackGrid

Нагадаємо, родина Брюса Вілліса показала його рідкісний знімок. А раніше дочки Брюса Вілліса вирушили на відпочинок.

діти одяг Брюс Вілліс фото магазини закордонні зірки донька стиль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців