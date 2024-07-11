Дочь Брюса Уиллиса Скаут обнажилась в Лос-Анджелесе — фото

Дочь Брюса Уиллиса поймали топлесс на шоппинге в Лос-Анджелесе
Дочь известного голливудского актера Брюса Уиллиса Скаут, заметили раздетой в Лос-Анджелесе. Девушка примеряла одежду в одном из магазинов города.
Об этом сообщает The Sun.
Дочь Брюса Уиллиса засветила бюст
Папарацци застали Скаут во время шопинга в одном из магазинов Лос-Анджелеса. Примеряя одежду, девушка разделась до нижнего белья. Скаут примеряла черно-серые брюки с камуфляжным принтом и разноцветные платья.
В какой-то момент, она сняла топ, прикрывая грудь ладонями.
Дочь звезды распустила свои длинные, темные и густые волосы и дополнила свой образ яркими розовыми сабо на платформе. Скаут взяла на прогулку по магазинам свою маленькую собачку рыжего цвета.
Напомним, семья Брюса Уиллиса показала его редкий снимок. А раньше дочери Брюса Уиллиса отправились на отдых.
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