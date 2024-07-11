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Дочь Брюса Уиллиса поймали топлесс на шоппинге в Лос-Анджелесе

11 июля 2024 10:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дочь Брюса Уиллиса Скаут обнажилась в Лос-Анджелесе — фото
Дочь американского актера Брюса Уиллиса Скаут. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Дочь известного голливудского актера Брюса Уиллиса Скаут, заметили раздетой в Лос-Анджелесе. Девушка примеряла одежду в одном из магазинов города.

Об этом сообщает The Sun.

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Папарацци застали Скаут во время шопинга в одном из магазинов Лос-Анджелеса. Примеряя одежду, девушка разделась до нижнего белья. Скаут примеряла черно-серые брюки с камуфляжным принтом и разноцветные платья.

В какой-то момент, она сняла топ, прикрывая грудь ладонями.

Дочь звезды распустила свои длинные, темные и густые волосы и дополнила свой образ яркими розовыми сабо на платформе. Скаут взяла на прогулку по магазинам свою маленькую собачку рыжего цвета.

Дочь Брюса Уиллиса топлесс
Дочь американского актера Брюса Уиллиса Скаут на шопинге. Фото: BackGrid
Дочь Брюса Уиллиса оголила грудь
Дочь американского актера Брюса Уиллиса Скаут примеряет одежду. Фото: BackGrid
Дочери Брюса Уиллиса примеряла одежду
Дочь американского актера Брюса Уиллиса Скаут зажгла бюст. Фото: BackGrid
Дочь Брюса Уиллиса поймали топлесс
Дочь американского актера Брюса Уиллиса Скаут примеряет платье. Фото: BackGrid
Дочь Брюса Уиллиса на прогулке
Дочь американского актера Брюса Уиллиса Скаут на прогулке с домашним любимцем. Фото: BackGrid

Напомним, семья Брюса Уиллиса показала его редкий снимок. А раньше дочери Брюса Уиллиса отправились на отдых.

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