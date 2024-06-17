Доньки хворого Брюса Вілліса поділилися рідкісними фото "улюбленого татка"

Актор Брюс Вілліс з донькою. Фото: instagram.com/demimoore/

Колишня дружина актора Брюса Вілліса, акторка Демі Мур та його доньки Скаут, Таллула та Румер привітали зірку "Міцного горішка" з Днем батька. Жінки поділилися маловідомими знімками з Брюсом Віллісом.

Фото опубліковані в Instagram Демі Мур.

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Демі Мур з дочками від Брюса Вілліса поділилася сімейними знімками акторка. Прокоментувала допис лаконічно: "З Днем батька улюбленого татуся дівчат".

Актор Брюс Вілліс із донькою. Фото: instagram.com/demimoore/

Актор Брюс Вілліс із донькою. Фото: instagram.com/demimoore/

Актор Брюс Вілліс із донькою. Фото: instagram.com/demimoore/

Актор Брюс Вілліс із донькою. Фото: instagram.com/demimoore/

Актор Брюс Вілліс із донькою. Фото: instagram.com/demimoore/

Актор Брюс Вілліс із донькою. Фото: instagram.com/demimoore/

Актор Брюс Вілліс із донькою. Фото: instagram.com/demimoore/

Актор Брюс Вілліс із донькою. Фото: instagram.com/demimoore/

Актор Брюс Вілліс із донькою. Фото: instagram.com/demimoore/

У Демі Мур були три шлюби: з 1980 по 1985 рік вона була одружена з рок-музикантом Фредді Муром, з 1987 по 2000 рік — з актором Брюсом Віллісом, у цьому шлюбі вона народила трьох дочок — Румер, Скаут і Таллу, а з 2005 по 2013 рік актриса була заміжня за актором Ештоном Кутчером.

2023 року Брюс Вілліс завершив кар'єру через важкий діагноз — лобово-скроневу деменцію. Він не може запам'ятовувати сценарії фільмів і діалоги, і, за словами інсайдерів, навіть до завершення кар'єри в останні роки зйомки давалися йому з великими труднощами. За словами близьких, він вже важко згадує і їх — наприклад, він не зміг згадати Демі Мур, яку не бачив кілька місяців через її відпустку.

За актором доглядають його близькі: Демі Мур та три їхні доньки, а також дружина Емма Хемінг. Раніше Емма обурилася заголовками у пресі про те, що в актора через хворобу не залишилося жодної радості в житті, і заявила, що це неправда.

Нагадаємо, дочки Брюса Вілліса вразили фотосесією у бікіні.