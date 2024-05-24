Украинец Олег Кензов во время войны выступает для россиян за границей — комментарий Славы Демина

Украинский певец Олег Кензов в клипе на песню "Автомат (Кайфуй)". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий Слава Демин продолжает обсуждать последние события из жизни звезд шоу-бизнеса. На этот раз мужчина решил рассказать об украинском певце Олеге Кензове, который живет за границей и поет российские песни.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин об Олеге Кензове

Украинский телеведущий решил высказаться об известном артисте Олеге Кензове, который во время полномасштабной войны не находится в родной стране. По словам Славы Демина, украинский певец продолжает жить в другой стране и давать концерты российской публике.

Ведущий Слава Демин о певце Олеге Кензове. Фото: скриншот с YouTube

Более того, ведущий рассказал о недавно состоявшемся в Германии концерте. На этом мероприятии выступал Олег Кензов, но, кроме него, там были артисты, которые с удовольствием поют для россиян. К тому же, Демин рассказал и о хештегах, указанных под афишами этого концерта.

"Олежик продолжает проживать за границей и выступать на российских концертах. На днях в Германии состоялся концерт, который называется "Ярмарка", где, кроме Олежки, выступали артисты, которые с удовольствием скачут перед бункерным дедом. Что самое интересное, под постами афиш этого события были невероятные хэштеги — "Русская Германия" и "Германия по-русски"", — отметил Слава Демин.

Олег Кензов во время войны

Украинский артист, родившийся в Полтаве, с начала полномасштабного вторжения разговаривает на русском и продолжает выпускать песни на языке страны-агрессора, сидя за границей. К примеру, недавно у Олега Кензова вышла очередная русскоязычная песня под названием "Гордая волчица".

Многие критикуют украинского артиста за то, что он продолжает работать на российскую аудиторию, хотя в его родной стране идет война. Однако, Олег Кензов не очень переживает из-за этого хейта и продолжает петь на русском.

Певец Олег Кензов в клипе. Фото: скриншот с YouTube

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