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Демин рассказал, где сейчас Кензов, игнорирующий войну в Украине

24 мая 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Украинец Олег Кензов во время войны выступает для россиян за границей — комментарий Славы Демина
Украинский певец Олег Кензов в клипе на песню "Автомат (Кайфуй)". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский телеведущий Слава Демин продолжает обсуждать последние события из жизни звезд шоу-бизнеса. На этот раз мужчина решил рассказать об украинском певце Олеге Кензове, который живет за границей и поет российские песни.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин об Олеге Кензове

Украинский телеведущий решил высказаться об известном артисте Олеге Кензове, который во время полномасштабной войны не находится в родной стране. По словам Славы Демина, украинский певец продолжает жить в другой стране и давать концерты российской публике.

Слава Демин о певце Олеге Кензове
Ведущий Слава Демин о певце Олеге Кензове. Фото: скриншот с YouTube

Более того, ведущий рассказал о недавно состоявшемся в Германии концерте. На этом мероприятии выступал Олег Кензов, но, кроме него, там были артисты, которые с удовольствием поют для россиян. К тому же, Демин рассказал и о хештегах, указанных под афишами этого концерта.

"Олежик продолжает проживать за границей и выступать на российских концертах. На днях в Германии состоялся концерт, который называется "Ярмарка", где, кроме Олежки, выступали артисты, которые с удовольствием скачут перед бункерным дедом. Что самое интересное, под постами афиш этого события были невероятные хэштеги — "Русская Германия" и "Германия по-русски"", — отметил Слава Демин.

Олег Кензов во время войны

Украинский артист, родившийся в Полтаве, с начала полномасштабного вторжения разговаривает на русском и продолжает выпускать песни на языке страны-агрессора, сидя за границей. К примеру, недавно у Олега Кензова вышла очередная русскоязычная песня под названием "Гордая волчица".

Многие критикуют украинского артиста за то, что он продолжает работать на российскую аудиторию, хотя в его родной стране идет война. Однако, Олег Кензов не очень переживает из-за этого хейта и продолжает петь на русском.

Олег Кензов в клипе
Певец Олег Кензов в клипе. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Слава Демин рассказал, где сейчас рэпер Серега.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Олег Кензов выступил в Болгарии с российскими песнями.

Также мы сообщали о том, что ведущий Слава Демин прокомментировал желание Оксаны Байрак вернуться в Украину.

Олег Кензов
шоу-бизнес
Слава Демин
украинские звезды

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