Дональд Трамп ответил на обвинение режиссера фильма "Один дома 2"

Фрагмент из фильма "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке". Фото: Google

Ранее режиссер популярных фильмов "Один дома" и "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" Крис Коламбус сделал громкое заявление, что в то время бизнесмен Дональд Трамп получил эпизодическую роль в ленте шантажом. Бывший президент США ответил на эти обвинения.

Об этом пишет издание Variety.

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Политик подверг критике режиссера фильма. Бывший президент США сказал, что Колумб и производственная команда наоборот умоляли его сняться в "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке".

"Они арендовали гостиницу "Плаза" в Нью-Йорке, которой я владел в то время. Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милыми, но, прежде всего, настойчивыми. Я согласился, а остальная уже история! Это маленькое камео (эпизодическая роль. — Ред.) взлетело как ракета, и фильм имел большой успех, до сих пор имеет, особенно во время Рождества. Люди звонят мне, когда это выходит в эфир", — заявил Трамп.

Что сказал Коламбус о Трампе

Режиссер вспомнил, как он и его команда хотели снимать в фойе гостиницы "Плаза". Они предполагали, что им нужно только оплатить плату за использование локации, но у Трампа было другое условие.

"Единственный способ, которым вы можете воспользоваться "Плаза", — это если я снимусь в фильме", — вот так он и сказал. Мы согласились снять его в фильме, и когда мы впервые показали его, произошла самая странная вещь: люди аплодировали, когда Трамп появился на экране. Поэтому я сказал своему редактору: "Оставьте его в фильме". Это момент для зрителей", — рассказал Коламбус.

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