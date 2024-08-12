Донька Бена Аффлека приміряла модну сукню Дженніфер Лопес

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Вайолет Аффлек була помічена в тій самій сукні, яку вдягла її мачуха Дженніфер Лопес під час побачення на День святого Валентина в 2023 році з батьком Вайолет Беном Аффлеком. 18-річна красуня вбралася у двокольорву суккню із запахом Dolce & Gabbana.

Про це пише Daily Mail.

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Старша дитина Бена Аффлека доповнила свій образ кросівками без шнурівки та білими шкарпетками. На відміну від повсякденного образу Вайолет, 55-річна Джей Ло раніше підкреслила фігуру паском Dolce & Gabbana та блискучими діамантовими сережками під час романтичної вечері з Беном у Беверлі-Гіллз у лютому 2023 року. Майже за рік до того, як почалися чутки про проблеми у шлюбі.

Вайолет Аффлек. Фото: X17online.com

Співачка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: BACKGRID

На тлі чуток про розлучення, 24 липня Бен витратив колосальні 20,5 мільйонів доларів на новий особняк у Пасіфік Палісейдс — у день, коли його дружина святкувала свій день народження.

І, за словами друзів Дженніфер, покупка розлютила її та вона відчула, наче "удар у саме серце".

Розкішна покупка Бена відбулася через кілька днів після того, як пара виставила свій особняк на продаж у Беверлі-Гіллз за 68 мільйонів доларів.

Крім того, 24 липня співачка завершила продаж свого пентхауса з чотирма спальнями в Нью-Йорку за 23 мільйони доларів.

Нагадаємо, Бен Аффлек придбав у кредит будинок. А раніше стало відомо, який вигляд має новий будинок Аффлека.