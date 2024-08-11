Зіркове розлучення: Аффлек та Лопес з обручкою — у мережі заговорили про примирення подружжя

Співачка Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: Reuters.

Бен Аффлек виглядав бадьорим, коли він прибув до офісної будівлі в Лос-Анджелесі. В цей час його дружина, Дженніфер Лопес, яка за чутками, шукає новий будинок окремо від чоловіка, повернула на руку обручку.

Про це пише Daily Mail.

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Лауреат "Оскара" Бен Аффлек з’явився в піднесеному настрої, прогулюючись автостоянкою в Беверлі-Хіллз. Незважаючи на те, що в минулому його критикували за те, що на фотографіях і на різних публічних заходах він мав "невдоволене обличчя", тепер на його обличчі фотографи бачили таку рідкісну посмішку. Очевидець розповів, що Аффлек привітався з "усіма, кого зустрів", коли входив у будівлю.

Актор Бен Аффлек. Фото: BACKGRID

Актор Бен Аффлек вразив щасливим виглядом. Фото: BACKGRID

Актор виглядав елегантрно у чорному піджаку та темно-синій сорочці Він доповнив свій образ парою коричневих шкіряних лоферів, сонцезахисних окулярів-авіаторів і чорною сумкою. Аффлек ніс в будівлю каву з льодом.

Місяцями про нього та його дружину ходять чутки про розлучення.

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Акторка Дженніфер Лопес знову була помічена з обручкою. Фото: BACKGRID

У цей час Дженніфер Лопес була помічена під час обіду зі своєю 16-річною дитиною Емме в Беверлі-Гіллз. Співачка блиснула обручкою на пальці. Зірка вже кілька тижнів ходила без прикраси. Колишнє подружжя не бачили разом місяцями, писали, що вони вже підготували документи на розлучення, які планують подати пізніше. Дженніфер виглядала абсолютно спокійно, випромінюючи гламур у білому топі та денімі.

Нагадаємо, у стосунках Лопес та Аффлека відбулись зміни. А раніше ми писали, що Бен Аффлек взяв кредит, щоб придбати будинок.