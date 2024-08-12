Дочь Бена Аффлека примерила модное платье Дженнифер Лопес

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Вайолет Аффлек была замечена в том же платье, которое надела ее мачеха Дженнифер Лопес во время свидания на День святого Валентина в 2023 году с отцом Вайолет Беном Аффлеком. 18-летняя красавица нарядилась в двухцветное платье с запахом Dolce & Gabbana.

Об этом пишет Daily Mail.

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Старший ребенок Бена Аффлека дополнил свой образ кроссовками без шнуровки и белыми носками. В отличие от повседневного образа Вайолет, 55-летняя Джей Ло ранее подчеркнула фигуру поясом и блестящими бриллиантовыми серьгами во время романтического ужина с Беном в Беверли-Хиллз в феврале 2023 года. Почти за год до того, как начались слухи о проблемах брака.

Вайолет Аффлек. Фото: X17online.com

Певица Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: BACKGRID

На фоне слухов о разводе, 24 июля Бен потратил колоссальные 20,5 миллиона долларов на новый особняк у Пасифик Палисейдс — в день, когда его супруга праздновала свой день рождения.

И, по словам друзей Дженнифер, покупка разозлила ее и она почувствовала, будто "удар в самое сердце".

Роскошная покупка Бена состоялась через несколько дней после того, как пара выставила свой особняк на продажу в Беверли-Хиллз за 68 миллионов долларов.

Кроме того, 24 июля певица завершила продажу своего пентхауса с четырьмя спальнями в Нью-Йорке за 23 миллиона долларов.

Напомним, Бен Аффлек купил в кредит дом. А раньше стало известно, как выглядит новый дом Аффлека.