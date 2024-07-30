Донька Бреда Пітта не змогла позбутися його прізвища
Старша з біологічних дітей Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, Шайло, якій нещодавно виповнилося 18 років, не змогла офіційно відмовитись від прізвища батька. Слухання у справі було відкладено через "канцелярську помилку".
Про це пише Daily Mail.
Адвокат доньки Бреда Пітта прокоментував затримку у зміні прізвища
Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися у 2019 році. Роман пари розпочався на зйомках фільму "Містер та місіс Сміт" у 2005 році, а у 2014 році вони зіграли весілля у Франції. У Пітта та Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні: 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн.
"Кожен, хто подає запит на зміну імені, повинен пройти перевірку біографічних даних у суді, і через канцелярську помилку слухання справи Шайло було перенесено на нову дату", — сказав представник Шайло журналістам. Наразі слухання відбудеться 19 серпня.
Раніше стало відомо, що Шайло вирішила відмовитися від прізвища свого батька, 60-річного Бреда Пітта, через "болючі події", які сталися в її житті раніше. З якими саме обставинами пов'язане рішення, не уточнюється. Однак цієї весни Анджеліна Джолі заявила про те, що Бред Пітт застосовував до неї фізичне насильство ще до сумнозвісної сварки в літаку, що стала причиною їхнього розлучення.
Для Пітта новина про те, що Шайло вирішила відмовитися від його прізвища, стала великим ударом.
Крім Шайло, від прізвища батька відмовилися дочки Захара та Вів'єн.
Читайте Новини.LIVE!