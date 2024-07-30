Донька Бреда Пітта не змогла позбутися його прізвища

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Старша з біологічних дітей Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, Шайло, якій нещодавно виповнилося 18 років, не змогла офіційно відмовитись від прізвища батька. Слухання у справі було відкладено через "канцелярську помилку".

Про це пише Daily Mail.

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися у 2019 році. Роман пари розпочався на зйомках фільму "Містер та місіс Сміт" у 2005 році, а у 2014 році вони зіграли весілля у Франції. У Пітта та Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні: 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло. Фото: WireImage

"Кожен, хто подає запит на зміну імені, повинен пройти перевірку біографічних даних у суді, і через канцелярську помилку слухання справи Шайло було перенесено на нову дату", — сказав представник Шайло журналістам. Наразі слухання відбудеться 19 серпня.

Раніше стало відомо, що Шайло вирішила відмовитися від прізвища свого батька, 60-річного Бреда Пітта, через "болючі події", які сталися в її житті раніше. З якими саме обставинами пов'язане рішення, не уточнюється. Однак цієї весни Анджеліна Джолі заявила про те, що Бред Пітт застосовував до неї фізичне насильство ще до сумнозвісної сварки в літаку, що стала причиною їхнього розлучення.

Для Пітта новина про те, що Шайло вирішила відмовитися від його прізвища, стала великим ударом.

Крім Шайло, від прізвища батька відмовилися дочки Захара та Вів'єн.