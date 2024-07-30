Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька Бреда Пітта не змогла позбутися його прізвища arrow

Донька Бреда Пітта не змогла позбутися його прізвища

30 липня 2024 13:16
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Донька Бреда Пітта не змогла позбутися його прізвища
Актор Бред Пітт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Старша з біологічних дітей Бреда Пітта та Анджеліни Джолі, Шайло, якій нещодавно виповнилося 18 років, не змогла офіційно відмовитись від прізвища батька. Слухання у справі було відкладено через "канцелярську помилку".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Адвокат доньки Бреда Пітта прокоментував затримку у зміні прізвища

Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися у 2019 році. Роман пари розпочався на зйомках фільму "Містер та місіс Сміт" у 2005 році, а у 2014 році вони зіграли весілля у Франції. У Пітта та Джолі шестеро дітей, троє з яких прийомні: 22-річний Меддокс, 19-річна Захара та 20-річний Пакс, а троє — біологічні: 18-річна Шайло та 15-річні близнюки Нокс та Вів'єн.

 

Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло
Донька Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Шайло. Фото: WireImage

 

"Кожен, хто подає запит на зміну імені, повинен пройти перевірку біографічних даних у суді, і через канцелярську помилку слухання справи Шайло було перенесено на нову дату", — сказав представник Шайло журналістам. Наразі слухання відбудеться 19 серпня.

Раніше стало відомо, що Шайло вирішила відмовитися від прізвища свого батька, 60-річного Бреда Пітта, через "болючі події", які сталися в її житті раніше. З якими саме обставинами пов'язане рішення, не уточнюється. Однак цієї весни Анджеліна Джолі заявила про те, що Бред Пітт застосовував до неї фізичне насильство ще до сумнозвісної сварки в літаку, що стала причиною їхнього розлучення.

Для Пітта новина про те, що Шайло вирішила відмовитися від його прізвища, стала великим ударом.

Крім Шайло, від прізвища батька відмовилися дочки Захара та Вів'єн.

Анджеліна Джолі Бред Пітт закордонні зірки зіркова пара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом