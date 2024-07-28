Бреда Пітта підловили на зйомках на тлі драми з дітьми від Анджеліни Джолі

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Бред Пітт виглядав задумливим під час зйомок у Бельгії. Актора бачили на тлі драми навколо зміни прізвища дітьми від Анджеліни Джолі. Актор зараз активно знімається у Європі. Зірка "Бійцівського клубу" був помічний у великих затемнених окулярах та білому одязі під час зйомок майбутнього фільму про"Формулу-1".

Про це пише Daily Mail.

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Пітт та Джолі були втягнуті в конфлікт щодо їх спільного володіння французькою виноробнею, яку вони придбали в 2008 році. Анджеліна, у якої з Бредом є шестеро дітей: 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара, 18-річна Шайло та 16-річні близнюки Вів’єн і Нокс, на початку цього місяця благала свого чоловіка укласти перемир’я.

Актор Бред Пітт у Бельгії. Фото: Reuters

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Але джерела повідомили, що зірка "Бійцівського клубу" "не має наміру" відмовлятися від цього, стверджуючи, що Джолі зробила це пише після того, як усвідомила, що у неї не такі вагомі аргументи, як вона думала раніше.

"Бред не збирається відмовлятися від цього позову — чому? Це був дуже стандартний діловий спір, але, на жаль, Анджеліна постійно вводила особисті елементи, які призначені для суду щодо розлучення. Анджеліна просить його припинити війну, ніби вона миротворець. Це не що інше, як зобразити себе жертвою. Це не бійка. Це діловий спір щодо продажу майна, яке в кінцевому рахунку мало бути їхнім дітям. Це був їхній спадок, і вона це знає. Вона усвідомлює, що у неї більше немає вагомих аргументів, і вона також знає, що, можливо, їй доведеться викласти гроші за рішенням суду", — говорить інсайдер.

Бред Пітт відхилив нещодавнє прохання Джолі "припинити війну" після того, як подав на неї до суду за продаж її половини виноробні в жовтні 2021 року за 67 мільйонів доларів.

Донька Бреда Пітта Шайло вирішила більше не використовувати його прізвище. Після завершення всіх процедур зіркова спадкоємиця стане Шайло Нуваль Джолі. Користуватися прізвищем Бреда Пітта відмовилися інші діти: Вів'єн та Захара, але юридично вони, як і раніше, "Джолі-Пітт".