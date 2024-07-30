Дочь Брэда Питта не смогла избавиться от его фамилии
Старшая из биологических детей Брэда Питта и Анджелины Джоли, Шайло, которой недавно исполнилось 18 лет, не смогла официально отказаться от фамилии отца. Слушание по делу было отложено из-за "канцелярской ошибки".
Об этом пишет Daily Mail.
Адвокат дочери Брэда Питта прокомментировал задержку в смене фамилии
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись в 2019 году. Роман пары начался на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" в 2005 году, а в 2014 году они сыграли свадьбу во Франции. У Питта и Джоли шестеро детей, трое из которых приемные: 22-летний Меддокс, 19-летняя Захара и 20-летний Пакс, а трое биологические: 18-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.
"Каждый, кто подает запрос на смену имени, должен пройти проверку биографических данных в суде, и из-за канцелярской ошибки слушание дела Шайло было перенесено на новую дату", — сказал представитель Шайло журналистам. Слушание состоится 19 августа.
Ранее стало известно, что Шайло решила отказаться от фамилии своего отца, 60-летнего Брэда Питта, из-за "болезненных событий", которые произошли в ее жизни раньше. С какими именно обстоятельствами связанно решение, не уточняется. Однако этой весной Анджелина Джоли заявила о том, что Брэд Питт применял к ней физическое насилие еще до печально известной ссоры в самолете, что стало причиной их развода.
Для Питта новость о том, что Шайло решила отказаться от его фамилии, стала большим ударом.
Кроме Шайло от фамилии отца отказались дочери Захара и Вивьен.
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