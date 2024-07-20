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Дочь Брэда Питта отметилась громким заявлением, связанным с известным отцом

20 июля 2024 10:43
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дочь Брэда Питта отметилась громким заявлением, связанным с известным отцом
Актер Брэд Питт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дочь Брэда Питта Шайло Джоли продвигает свою петицию о законном отказе от фамилии актера, опубликовав объявление в газете The LA Times. Шайло, которая наняла и оплатила собственного адвоката, когда подала заявление об отказе от фамилии Питта в свой 18-й день рождения в мае, подала заявление на смену своему имени с Шайло Нувель Джоли-Питт на Шайло Нувель Джоли.

Об этом пишет Daily Mail.

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Объявление является стандартным шагом, прежде чем суд одобрит смену имени. В сообщении также указано, что каждый, кто возражает против петиции, должен явиться в суд.

 

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло. Фото: WireImage

 

Источник, близкий к этому делу, сообщил: "Шайло наняла собственного адвоката и заплатила за это сама, поэтому Энджи не знает и не может говорить об этом. Но если вы спрашиваете, связано ли это с историей жестокого обращения или с нарушением прав Шайло, да, это часть дела".

Актер создал скейт-парк в своем доме для Шайло, а недавно художественную студию, чтобы отразить их общий интерес к искусству. Он посылал машины и охрану для детей, когда был назначен их визит к нему. К сожалению, это не сблизило их. Сын Пакс сказал в посте в Instagram в 2016 году, что все четверо младших детей, включая Шайло, "дрожат от страха в присутствии Питта". Двое старших уже категорически отказывались видеть его.

У пары шестеро общих детей, 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло, 16-летние Нокс и Вивьен.

Напомним, ранее мы писали, что друзья Анджелины Джоли обеспокоены ее весом.

Анджелина Джоли Брэд Питт зарубежные звезды звездная пара

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