Ідеальна Сальма Гайєк приголомшила фанатів стрункою фігурою у бікіні
Акторка Сальма Гайєк поніжилась в бікіні під сонцем. 57-річна зірка виглядала неймовірно в темно-білому купальнику з принтом, який підкреслював її фігуру у вигляді пісочного годинника.
Фото акторка опублікувала у своїх соціальних мережах.
Сальма Гайєк поніжилась на яхті
Сальма була зображена, коли піднімалася по драбині на яхті, а її родина вилила на неї воду.
"Коли сім’я не дає тобі спокійно вдягнутися в бікіні", — підписала фотографію мексикансько-американська актриса.
Співачка Каміла Кабелло та Лорен Санчес вподоабли світлину, як і багатотисячна армія фоловерів Сальми.
Раніше вона сказала, що ніколи не робила ботокс. Секрет краси, стверджує зірка, у медитації.
"Люди кажуть мені, коли я входжу з кімнати: "Боже мій, ти знову виглядаєш на 20 років", — розповіла вона.
У 2007 році у актриси народилася донька — Валентина Палома Піно, коли вона була заручена з французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно. Гайєк і 61-річний генеральний директор одружилися в 2009 році.
Нагадаємо, Сальма Гайєк показала оголену фотосесію. А раніше модель Розі Хантінгтон-Вайтлі поїхала на відпочинок зі Стетхемом.
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