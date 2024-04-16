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Ідеальна Сальма Гайєк приголомшила фанатів стрункою фігурою у бікіні

16 квітня 2024 10:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ідеальна Сальма Гайєк приголомшила фанатів стрункою фігурою у бікіні
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Сальма Гайєк поніжилась в бікіні під сонцем. 57-річна зірка виглядала неймовірно в темно-білому купальнику з принтом, який підкреслював її фігуру у вигляді пісочного годинника.

Фото акторка опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Сальма була зображена, коли піднімалася по драбині на яхті, а її родина вилила на неї воду.

"Коли сім’я не дає тобі спокійно вдягнутися в бікіні", — підписала фотографію мексикансько-американська актриса.

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

 

Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/
Акторка Сальма Гайєк. Фото: instagram.com/salmahayek/

Співачка Каміла Кабелло та Лорен Санчес вподоабли світлину, як і багатотисячна армія фоловерів Сальми.

Раніше вона сказала, що ніколи не робила ботокс. Секрет краси, стверджує зірка, у медитації.

"Люди кажуть мені, коли я входжу з кімнати: "Боже мій, ти знову виглядаєш на 20 років", — розповіла вона.

У 2007 році у актриси народилася донька — Валентина Палома Піно, коли вона була заручена з французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно. Гайєк і 61-річний генеральний директор одружилися в 2009 році.

Нагадаємо, Сальма Гайєк показала оголену фотосесію. А раніше модель Розі Хантінгтон-Вайтлі поїхала на відпочинок зі Стетхемом.

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Сальма Хаєк

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