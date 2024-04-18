Дочь Эминема в белом бикини похвасталась упругими формами

Хейли Джадд. Фото: instagram.com/hailiejade/

Дочь Эминема Хейли Джейд Скотт Мезерс насладилась поездкой с подругами в Тампа-Бэй, чтобы отпраздновать свой девичник в бикини. 28-летняя инфлюэнсер, которая собирается выйти замуж за своего бойфренда Эвана Макклинтока, с которым была вместе шесть лет, поделилась снимками с веселого вечера, проходившего на роскошной яхте.

Соответствующий пост появился в социальной сети дочери Эминема.

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Дочь Эминема демонстрировала свою фигуру в белом бикини на носу лодки. Вместе с друзьями, среди которых ее 31-летняя сестра Алейна Скотт Мезерс, она прокомментировала пост: "Тампа Бэйс".

Пара вместе с 2016 года. Эван является руководителем компании по управлению расследованиями в Мичигане.

48-летний Эминем кратко рассказал о Хейли и Эване в интервью Hotboxin' с Майком Тайсоном в марте 2020 года.

"Без детей", — ответил рэпер, когда легендарный боец спросил, есть ли у Хейли собственные дети.

"У нее просто парень. У нее все хорошо. Она заставила меня гордиться", — добавил он, поделившись, что Хейли окончила колледж с впечатляющим средним баллом 3,9. Хейли изучала психологию в Университете штата Мичиган.

Хейли выросла в Детройте вместе со своим папой-суперзвездой — настоящее имя Маршалл Брюс Мезерс III — и мамой Ким Скотт.

Напомним, Ким Кардашьян поразила фигурой в бикини. А невеста Брэда Питта снялась в рекламе.