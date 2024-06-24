Дочь Илоны Гвоздевой устроила ей пляжную фотосессию за границей

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева находится с дочерью в Болгарии. Звезда отправилась в танцевально-развлекательный лагерь.

Гвоздева продемонстрировала невероятную фигуру на фото в Instagram.

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Съемку танцовщице удостоила ее дочь. По словам звезды, в лагере дети принимают участие в фестивале, мастер-классах, а также отдыхают. Гвоздева призналась, что часто вспоминает детство.

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Это море напоминает мне мой дом! Я родилась в Крыму и сколько себя помню море было для меня как воздух! Мы жили в с. Останино — это в 7 километрах от моря, но для нас, детей, это не было проблемой, это всегда было приключение на велосипедах или пешком, или автостопом. По дороге к морю мы заходили в местный сад и пока нас не видели охранники набирали черешню и персики, вот и весь наш был обед", — делится танцовщица.

Ранее Гвоздева писала, что на отдыхе ее мечта о спокойном дневном сне сбылась. Танцовщица поделилась, что этого ей не хватало в Киеве, потому что не было времени, а даже если и было, постоянная тревожность не давала покоя.

"Я благодарна, что сейчас позволяю заботиться о себе и своем ментальном здоровье. На самом деле для счастья много не надо, но так важно ценить все, что у тебя есть", — убеждена звезда.

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