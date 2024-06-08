Модель Victoria’s Secret здивувала фотосесію у пащі крокодила

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/balmain/

Супермодель та бізнеследі Кендіс Свейнпол приєдналася до суданської моделі Мамуор Мадженг у рекламній кампанії Balmain осені 2024 року. Фотографом виступив Тео Лю, а художнім керівником — Бен Келвей.

Фото опублікували на офіційній сторінці бренду у соціальній мережі.

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Кендіс на фото приміряла розкішне вбрання — сукні, костюм та стильні аксесуари. Компанію моделям склав крокодил, в пащі якого позувала Свейнпол. І хоча тварина, судячи з усього, була не справжньою, виглядала вражаюче.

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/balmain/

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/balmain/

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/balmain/

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/balmain/

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/balmain/

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/balmain/

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/balmain/

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/balmain/

Модель Кендіс Свейнпол. Фото: instagram.com/balmain/

Кендіс є мамою двох синів, Анакана та Аріеля, яких вона виховує зі своїм колишнім партнером і бразильською моделлю Германном Ніколі. Колишня пара почала зустрічатися в 2005 році, заручилася в 2015 році і розсталися у листопаді 2018 року.

Кендіс розповіла "лише піклування про двох дітей дуже швидко приведе вас у форму". Манекенниця також розповіла, що вона виконує три-чотири тренування на тиждень з вагою, не забуваючи про присідання. Кендіс дотримується здорового харчування і завжди починає вихідний із ситного сніданку.

Нагадаємо, відомий журнал розкритикували за фотосесію з Кім Кардаш'ян. А раніше вагітна Гейлі Бібер знялась для модного бренду.