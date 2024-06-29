Дружина хворого Брюса Вілліса ніжно згадала його у свій день народження

Емма Геммінг та-Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/emmahemingwillis/

Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг з нагоди свого дня народження опублікувала емоційний допис, в якому висловилася про свого чоловіка. Декілька років тому акторові поставили діагноз "деменція", через що він змушений був завершити кар'єру.

Відео з найріднішими людьми Емма опублікувала у соціальній мережі.

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Наразі 69-річний Вілліс проводить час зі своєю родиною. Ппро нього піклуються 46-річна дружина Емма Гемінг, дочки від колишньої дружини Демі Мур та вона сама.

"Брюс назвав би це моїм "місяцем дня народження". От і треба відсвяткувати. Я щаслива і вдячна за те, що в мене є сім'я та друзі, які зробили цей місяць таким особливим для мене", — написала Емма і поділилася відео з кадрами зі своїми близькими. На одному із фото був і Брюс Вілліс.

Близькі актора розповідали про його стан. Його друг, режисер серіалу "Детективне агентство "Місячне сяйво" Гленн Гордон Керон, зазначав, що звичайна для Вілліса радість життя пішла, він перестав читати, хоча до цього постійно читав книги, а "деякі навички йому більше не доступні". Нещодавно стало відомо, що Брюс Вілліс не впізнав після довгої відсутності свою колишню дружину Демі Мур.

Нагадаємо, родина Брюса Вілліса показала його рідкісний знімок. А раніше дочки Брюса Вілліса вирушили на відпочинок.