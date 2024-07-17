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Донька хворого Брюса Вілліса зворушила їхнім спільним відео

17 липня 2024 11:25
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Донька хворого Брюса Вілліса зворушила їхнім спільним відео
Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/buuski/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дочка Брюса Вілліса Таллула поділилася зворушливим архівним відео зі своїм батьком. У ролику, знятому в 2020 році, актор допомагає доньці поміняти імідж і голить їй голову.

Відповідну публікацію Таллула зробила у своєму Instagram.

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Декілька років тому акторові поставили діагноз "деменція", через що він змушений був завершити кар'єру. Зараз 69-річний Вілліс проводить час зі своєю родиною. Про нього піклуються 46-річна дружина Емма Гемінг, три дочки від колишньої дружини Демі Мур і вона сама.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah (@buuski)

 

"Мій головний спогад", — прокоментувала Таллула.

Нещодавно режисер серіалу "Детективне агентство "Місячне сяйво" Гленн Гордон Керон зазначав, що звичайна для Вілліса радість життя пішла, він перестав читати, хоча до цього постійно читав книги, а "мовні навички йому більше не доступні". Дружина Вілліса Емма спростувала цю інформацію. За її словами, в їхній історії "повно горя і смутку", але в ній також є "любов, зв'язки з близькими, щастя і радість".

Раніше у мережі з'явилися також повідомлення про те, що Брюс Вілліс не впізнав після довгої відсутності свою колишню дружину Демі Мур.

Нагадаємо, дочки Брюса Вілліса поділилися рідкісними фото улюбленого татка. А раніше ми писали, що дочка Брюса Вілліса показала його фото з онукою.

Брюс Вілліс Демі Мур закордонні зірки зірки

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