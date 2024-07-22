Спокуслива бабуся — Демі Мур на сьомому десятку вразила фігурою у бікіні

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Акторка Демі Мур насолодилася відпусткою зі своєю родиною, щоб відсвяткувати 33-й день народження своєї доньки Скаут Вілліс. Зірка "Ангелів Чарлі" виглядала неймовірно у 61 рік у крихітному білому бікіні.

Фото у своєму Instagram показала Румер Вілліс.

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Демі позувала, тримаючи за руки свою 15-місячну онучку Луетту. Вона перша і поки що єдина онука Демі. У квітні 2023 року Румер народила Луетту від партнера Дерека Томаса. Демі народила доньок Румер, Скаут та Таллулу Вілліс від колишнього чоловіка Брюса Вілліса.

Акторка Демі Мур. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Демі вже багато років вдається зберігати струнку фігуру. Вона поєднує спорт і здорове харчування, але раніше була одержима фізичними вправами. У своїх мемуарах Inside Out вона сказала, що відчувала, що "не могла припинити тренуватися" протягом дев’яностих.

Зараз зірка дотримується суворої веганської дієти і вживає лише сиру рослинну їжу.

У 2008 році Демі сказала американському ведучому ток-шоу Девіду Леттерману:

"Мені здається, що я завжди була людиною, яка шукала передові речі, які оптимізують ваше здоров’я та зцілення. Я була в Австрії, робила очищення, і частиною лікування була терапія п’явками. Але це не просто болотні п’явки — ми говоримо про високонавчених медичних п’явок", — сказала акторка.

Нагадаємо, Єва Лонгорія показала розкішне тіло у бікіні. А раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл продемонструвала фігуру у купальнику.