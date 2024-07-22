Спокуслива бабуся — Демі Мур на сьомому десятку вразила фігурою у бікіні
Акторка Демі Мур насолодилася відпусткою зі своєю родиною, щоб відсвяткувати 33-й день народження своєї доньки Скаут Вілліс. Зірка "Ангелів Чарлі" виглядала неймовірно у 61 рік у крихітному білому бікіні.
Фото у своєму Instagram показала Румер Вілліс.
Демі Мур вразила фігурою у бікіні
Демі позувала, тримаючи за руки свою 15-місячну онучку Луетту. Вона перша і поки що єдина онука Демі. У квітні 2023 року Румер народила Луетту від партнера Дерека Томаса. Демі народила доньок Румер, Скаут та Таллулу Вілліс від колишнього чоловіка Брюса Вілліса.
Демі вже багато років вдається зберігати струнку фігуру. Вона поєднує спорт і здорове харчування, але раніше була одержима фізичними вправами. У своїх мемуарах Inside Out вона сказала, що відчувала, що "не могла припинити тренуватися" протягом дев’яностих.
Зараз зірка дотримується суворої веганської дієти і вживає лише сиру рослинну їжу.
У 2008 році Демі сказала американському ведучому ток-шоу Девіду Леттерману:
"Мені здається, що я завжди була людиною, яка шукала передові речі, які оптимізують ваше здоров’я та зцілення. Я була в Австрії, робила очищення, і частиною лікування була терапія п’явками. Але це не просто болотні п’явки — ми говоримо про високонавчених медичних п’явок", — сказала акторка.
Нагадаємо, Єва Лонгорія показала розкішне тіло у бікіні. А раніше ми писали, що Наомі Кемпбелл продемонструвала фігуру у купальнику.
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