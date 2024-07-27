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Дочь больного Брюса Уиллиса поделилась новым фото звездного отца

27 июля 2024 07:50
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дочь больного Брюса Уиллиса показала, как выглядит актер сейчас
Талулла Уиллис с отцом. Фото: instagram.com/buuski/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дочь Брюса Уиллиса Таллула показала новое фото своего отца. Девушка поделилась снимком, на котором актер позирует с ее бойфрендом.

Фотографию Таллула опубликовала в своем Instagram.

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Таллула прокомментировала снимок лаконично: "Это фото: мой лучик солнца в пасмурный день". Ранее дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала о состоянии своего отца во время интервью в ток-шоу Дрю Бэрримор.

 

Жених Талуллы Уиллис с Брюсом Уиллисом
Жених Талуллы Уиллис с Брюсом Уиллисом. Фото: instagram.com/buuski/

 

Семья актера подтвердила, что у него диагностировали лобно-височную деменцию, и откровенно рассказала о том, как болезнь повлияла на Брюса и его близких.

На вопрос Дрю, как дела ее папы, Таллула объяснила: "Он такой же, и я думаю, что в этом отношении я узнала, что это лучшее, о чем вы можете мечтать. Я вижу любовь, когда я с ним. Это мой папа, и он любит меня, что действительно особенно".

Позже в интервью Таллулу спросили, почему она и ее семья приняли решение так публично рассказать о состоянии актера, о котором они говорили в многочисленных интервью и делились обновлениями в социальных сетях.

"У него действительно агрессивное когнитивное заболевание, очень редкая форма деменции. Я думаю, что, с одной стороны, это то, кем мы есть как семья, но также для нас очень важно распространять осведомленность о деменции. Мы понятия не имели обо всем. Если мы можем взять что-то, с чем мы боремся как семья — и по отдельности — чтобы помочь другим людям, изменить это, сделать из этого что-то прекрасное, это действительно особенное для нас", — рассказала дочь Брюса Уиллиса.

В начале этого года супруга Брюса Эмма Хемминг Уиллис призналась, что "трудно сказать", насколько актер понимает свой диагноз.

Напомним, дочь Брюса Уиллиса поделилась видео с отцом.

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