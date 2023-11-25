Дочь больного Брюса Уиллиса показала, как выглядит отец сейчас

Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

Актер Брюс Уиллис перестал появляться на публике после того, как стало известно о его сложной болезни. Средняя дочь звезды показала пользователям сети, который сейчас выглядит ее отец.

Фото и видео с Брюсом Уиллисом девушка выложила в социальной сети.

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В 2022 году семья голливудского актера подтвердила, что у Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция. Поэтому он завершил карьеру в кино.

Скаут Уиллис в честь Дня благодарения показала поклонникам 2-секундный ролик, на котором сидит у отца и нежно берет его за руку. Сам Брюс, одетый в серый спортивный костюм и теплую шапку, не смотрит в камеру, а вдаль, и подает руку дочери.

После средняя дочь Уиллиса и Мур опубликовала фото с отцом, его лицо в кадр не попало. На снимке Скаут положила голову на руку стоявшему за ее спиной папе.

Поклонники Брюса узнают о его состоянии только из небольших комментариев его жены или детей. А иногда трогательными фотографиями с отцом делятся в сети его дочери от первого брака с Деми Мур.

Напомним, больного Брюса Уиллиса впервые увидели после ухудшения самочувствия.

Ранее дочь больного Брюса Уиллиса тронула нежным фото.