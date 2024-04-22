Дочь больного Брюса Уиллиса показала его редкое фото с внучкой
35-летняя Румер, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур отметила первый день рождения своей дочери Луэтты. Она опубликовала фото Луэтты с ее дедушкой.
Соответствующий пост появился в социальной сети Румер.
Румер Уиллис умилила фото с семьей
Женщина опубликовала фото с празднования в кругу семьи и показала снимки родов. Пост прокомментировала нежно.
"С днем рождения, моя маленькая дочь. Я не могу поверить, что тебе год. Этот последний год с тобой был лучшим годом в моей жизни", — написала Румер.
Она добавила, что никогда раньше не знала такой любви и очень рада, что Луэтта "выбрала ее своей мамой".
В 2023 году Брюс Уиллис завершил карьеру из-за тяжелого диагноза — лобно-височной деменции. Он не может запоминать сценарии фильмов и диалоги, и, по словам инсайдеров, даже до завершения карьеры в последние годы съемки давались ему с большим трудом. По словам близких, он уже тяжело вспоминает и их — например, он не смог вспомнить Деми Мур, которую не видел несколько месяцев из-за ее отпуска.
За актером ухаживают его близкие: Деми Мур и три их дочери, а также супруга Эмма Хеминг. Ранее Эмма возмутилась заголовками в прессе о том, что у актера из-за болезни не осталось никакой радости в жизни, и заявила, что это неправда.
Напомним, дочь Брюса Уиллиса поразила фото без филлеров.
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