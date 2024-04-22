Дочь больного Брюса Уиллиса показала его редкое фото с внучкой

Актер Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/rumerwillis/

35-летняя Румер, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур отметила первый день рождения своей дочери Луэтты. Она опубликовала фото Луэтты с ее дедушкой.

Соответствующий пост появился в социальной сети Румер.

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Женщина опубликовала фото с празднования в кругу семьи и показала снимки родов. Пост прокомментировала нежно.

"С днем рождения, моя маленькая дочь. Я не могу поверить, что тебе год. Этот последний год с тобой был лучшим годом в моей жизни", — написала Румер.

Дочь Брюса Уиллиса показала фото со дня рождения дочери. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Брюс Уиллис с внучкой. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочь Брюса Уиллиса показала беременную фотосессию. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочь Брюса Уиллиса показала, как рожала. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Она добавила, что никогда раньше не знала такой любви и очень рада, что Луэтта "выбрала ее своей мамой".

В 2023 году Брюс Уиллис завершил карьеру из-за тяжелого диагноза — лобно-височной деменции. Он не может запоминать сценарии фильмов и диалоги, и, по словам инсайдеров, даже до завершения карьеры в последние годы съемки давались ему с большим трудом. По словам близких, он уже тяжело вспоминает и их — например, он не смог вспомнить Деми Мур, которую не видел несколько месяцев из-за ее отпуска.

За актером ухаживают его близкие: Деми Мур и три их дочери, а также супруга Эмма Хеминг. Ранее Эмма возмутилась заголовками в прессе о том, что у актера из-за болезни не осталось никакой радости в жизни, и заявила, что это неправда.

Напомним, дочь Брюса Уиллиса поразила фото без филлеров.